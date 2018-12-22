THY- Euroleague
0553 313 94 23

Çocukla ismi arasında tehlikeli bir bağ var

Prof. Dr. Ahmet Rasim Küçükusta bir yazısında “Duyulmamış veya çok az duyulmuş isim konan çocukların daha çok suç işlediklerini ortaya koyan bilimsel bir araştırma var. Siz siz olun çocuğunuzun suç işlemesini, hüküm giymesini ve cezaevine düşmesini istemiyorsanız duyulmamış, tuhaf isimlerden uzak durun; Ahmet, Mehmet, Hasan, Ali gibi isimlerden şaşmayın” diyor.

22 Aralık 2018 Cumartesi 15:07
Çocukla ismi arasında tehlikeli bir bağ var


Amerika'da Shippensburg Üniversitesi'nde yapılan ve Jurnal Social Science Quarterly isimli dergide de yayınlanan bir araştırmaya dikkat çekiyor. O araştırmaya göre erkek çocuklarına olağandışı, acayip, duyulmamış isim koymayı düşünen anne ve babaların bir an önce bundan vazgeçmeleri gerekiyor. Çünkü bu araştırmada böyle tuhaf isimli çocukların suç işleme ve cezaevine düşme ihtimallerinin alışılmış isimli oğlanlara göre çok daha fazla olduğu ortaya çıkmış.

David E. Kalist ve Daniel Y. Lee isimli araştırmacılar 15.012 (on beş bin on iki) adet ismin toplumda hangi sıklıkta görüldüğünü gösteren popülarite endekslerini hesaplamışlar.

Prof. Küçükusta devamla şöyle yazıyor:

Bu iki adam daha sonra popülarite endeksi ile ergenlik çağında suç işleme arasındaki ilişkiyi araştırmışllar ve neticede popülarite endeksinde yüzde 10'luk bir artışın suç işleme riskini yüzde 3,7 azalttığını belirlemişler.” Yani bu, bir ismin yaygınlığı ne kadar düşükse suç işleme ihtimalinin o kadar fazla olduğu anlamına geliyor.

Araştırmacılar 'Tabii ki ismin kendisinin sahibini suç işlemeye teşvik ettiğini iddia etmek mümkün değil' diyor ve 'acayip isimli çocukların iş bulmada daha şanssız olmaları ile akranları tarafından alaya alınmaların suç işlemeyi kolaylaştırması da dikkate alınmalı' diye de ekliyorlar. Gerçekten de bu görüşü destekleyen ve acayip isimlilerde psikolojik problemlerin, okul başarısızlığının daha çok görüldüğünü, kız isimleri konulan oğlanların okullarını daha çok kırdıklarını ortaya koyan araştırmalar da var. Ayrıca, telaffuz edilmeleri zor olan isimlere sahip olanların toplumdan daha çok dışlandıkları da eskiden beri biliniyor.

Prof. Küçükusta, “Psikolog değilim ama çocukları bir film veya masal kahramanına özendirmenin doğru olmadığına inanıyorum. Siz siz olun çocuğunuzun suç işlemesini, hüküm giymesini ve cezaevine düşmesini istemiyorsanız duyulmamış, tuhaf isimlerden uzak durun; Ahmet, Mehmet, Hasan, Ali gibi isimlerden şaşmayın. Çocuğunuza kaldıramayacağı ağır isimler koymaktan da sakının. Çocuğa duyulmamış isim koymanın kime ne faydası olduğunu anlayamadım. Varsa bilen anlatsın” diye ekliyor.

Çocuklarınıza güzel isimler koymalısınız

Allah Rasûlü(sav); “Siz, kıyâmet günü isimleriniz ve babalarınızın isimleriyle çağırılacaksınız. Onun için güzel isimler koyun,” buyurur.

Rasûlullah(sav) Efendimiz, hem güzel isimler konmasını emretmiş, hem de önceden konulan, mânâ güzelliği taşımayan isimleri değiştirmiş, onların yerlerine güzel isimler koymuştur.

Efendimiz; “Allah’ın en çok sevdiği isimler, Abdullah ve Abdurrahman’dır,” buyurmuştur.

Çocuklara konulan isimler niyetlerimizi, duygularımızı ve nereye ait olmayı istediğimizi en iyi belli eden özelliklerimizdendir. Onlar aynı zamanda bizim şuur derecemizi gösterir.

Günün Özeti

Haber Tarihi: 22 Aralık 2018 Cumartesi 15:20
  1. Prof. Dr. Ahmet Rasim Küçükusta
  2. ismin çocuk üzerindeki etkisi
  3. isim seçimi
  4. çocuğa isim koyarken dikkat edilmesi gerekenler

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Bir yanda kayak, diğer yanda deniz keyfi! Türkiye dört mevsimi yaşıyor
    1. Bir yanda kayak, diğer yanda deniz..
    2. Türkiye'nin ilk deniz füzesi Atmaca..
    3. "Nasıl oluyor da o kanlı savaşın..
    4. ABD'nin Irak-İran enerji ticaretine..
    5. Baraj suları çekildi, duyan herkes..
    6. Dudağında yara çıktı! Gerçeği..
    7. Maçın ardından
    8. Van'da 25 sporcu binicilik lisansı aldı
    9. “Piyango haramdır” diyen Nureddin..
    10. Voleybol: Vestel Venus Sultanlar Ligi
    11. Zulme dikkat çeken grup Bolu Dağı'nda
    12. TOFAŞ, Anadolu Efes maçına odaklandı
    13. Kilis’te silahlı kavga: 2 yaralı
    14. Kemal Kılıçdaroğlu'ndan MHP'ye ziyaret
    15. Dev kargo şirketi konkordato ilan etti!
    16. "Koskoca CHP 'şu illeri sana bıraktım,..
    17. TÜGVA Olağan Genel Kurulu
    18. "Gelecek, bugünden başlıyor"
    19. "Baro siyaseti popülizm rüzgarına..
    20. PKK'nın gençlik kanadına operasyon! 12..
    Binali Yıldırım 'affı' açıkladı, gözyaşlarını tutamadı!
    Binali Yıldırım 'affı' açıkladı, gözyaşlarını tutamadı!
    "O sözlere dayanamadı! Mattis'in istifa nedeni Hulusi Akar"
    "O sözlere dayanamadı! Mattis'in istifa nedeni Hulusi Akar"
    Fransa neden 'biz geleceğiz' dedi! İşte en büyük korkuları
    Fransa neden 'biz geleceğiz' dedi! İşte en büyük korkuları
    Elektrik aboneleri dikkat! Limit düşürüldü
    Elektrik aboneleri dikkat! Limit düşürüldü
    Hangi hastalığa hangi bölümden randevu alınır?
    Hangi hastalığa hangi bölümden randevu alınır?

    Günün Karikatürü

    22 Aralık 2019
    TBMM'ye sunuldu! Türkiye'den petrol hamlesi
    TBMM'ye sunuldu! Türkiye'den petrol hamlesi
    Saatler kaldı geri adım atmadı... Trump resti çekti
    Saatler kaldı geri adım atmadı... Trump resti çekti