Çocuk parası için nereye başvurulur?

Yenidoğan çocuk parası; çalışan ya da çalışmayan tüm annelere Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından verilen bir yardımdır. Doğum Yardımı, 15.05.2015 tarihinde ve sonrasında gerçekleşen canlı doğumlar için verilir. Bu tarihten önce doğan çocuklar için Doğum Yardımı verilmez. Peki, yenidoğan çocuk parası ne kadar? Yenidoğan çocuk parasının miktarı, doğan çocuğun sayısına göre değişiklik gösterir.

Çocuk parası kaç para?

İlk çocuk için 300 TL.

İkinci çocuk için 400 TL.

Üç ve daha fazla çocuk için 600 TL. Kamu işçilerine ise sözleşmeleri gereği, kurumlarından aldıkları doğum yardımı tutarı ile yukarıda bahsedilen tutarlar arasındaki fark ödenir. Kurumlarından aldıkları ödeme daha fazla ise Doğum Yardımı ödemesi yapılmaz.

Çocuk parası nasıl alınır? Çocuk parası alma şartı nedir?

Devletin verdiği çocuk parasını almak için çalışan ya da çalışmayan tüm annelerin faydalanma şansı bulunsa da devlet annelerden bazı şartlar ister. Bu şartları ise aşağıda bulabilirsiniz:

Doğum yapan kişinin Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı ya da mavi kart sahibi olması gerekir.

Yardım almak için annenin bizzat başvuru yapması şarttır.

Bu yardım 15.05.2015 tarihinden sonra yapılan doğumlar için geçerlidir.

Ölü olarak gerçekleşen doğumlarda bu yardım yapılmaz.

Çocuk parası başvurusu nereye yapılır?

Yeni doğan çocukları için devletten çocuk parası olmak isteyenler bu yardımı alabilmek için öncelikle ailenin ilgili nüfus müdürlüğüne gidip çocuğu Kimlik Paylaşım Sistemi’ne (KPS) kaydettirmesi gerekir. Sonrasında ise Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı tarafından hazırlanan dilekçe eksiksiz bir şekilde doldurulup imzalanmalıdır. Bu dilekçenin adı Doğum Yardım Başvurusu Dilekçesi’dir. Dilekçeyi doldurduktan sonra başvurunuzu Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Müdürlüklerine ya da Sosyal Hizmet Merkezlerine yapabilirsiniz.

Çocuk parası nereden alınır?

Doğum parası nakit olarak alınan bir yardımdır. Bu yardım, başvuru yapılan ayı takip eden bir sonraki ayın 25. gününe kadar anne adına PTT hesaplarına yatırılır. Böylece herhangi bir bankaya gitmeye gerek kalmadan yardıma ulaşmış olursunuz.