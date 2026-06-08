CİZRE 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

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ESAS NO : 2025/742 Esas

Davacı , RESUL KAYA ile Davalı , ÇOBANKAZANI KÖY TÜZEL KİŞİLİĞİ ADINA ÇOBANKAZANI MUHTARLIĞI arasında mahkememizde görülmekte olan Tapu İptali Ve Tescil (Zilyetliğe Dayalı) davası nedeniyle;

Ekte krokisi gönderilen Şırnak ili Güçlükonak İlçesi Çobankazanı köyü sınırları içerisinde bulunan 179 ada 1 nolu parsel içerisinde kalan 1288,22 m² lik alan ile krokide B harfi ile gösterilen kadastro yolunda kalan 199,76 m² lik taşınmaza davacı ( 17270922178 TC Kimlik Nolu Resul KAYA ) tarafından TESCİL davası açılmış olup bu taşınmaz üzerinde üstün bir hakkı olanların ilan tarihinden itibaren 3 ay içerisinde mahkememizin yukarıda esas sayılı dosyasına müracaat etmeleri ilan olunur. 03/06/2026

#ilangovtr

Basın No: ILN02482505