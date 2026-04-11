ÇİVRİL 1. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

İLAN

Dosya No: 2018/959 Esas

Karar No:2025/1237

GÜRCİSTAN uyruklu 01/01/1992 doğumlu, sanık GIGA KATAMADZE'ye tüm aramalara rağmen tebliğ işlemi yapılamamıştır.

Sanık GIGA KATAMADZE hakkında Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa Muhalefet suçundan açılan kamu davasının zaman aşımı süresi dolduğundan 5237 Sayılı Türk Ceza Kanununun 66/1-e ve 67/2-4 maddeleri ile 5271 Sayılı Ceza Muhakemesi Kanununun 223/8. Maddesi gereği düşürülmesine karar verilmiştir.

Tüm aramalara rağmen Mahkememizin 30/12/2025 tarih ve 2018/959 esas ve 2025/1237 karar sayılı gerekçeli kararı, ve katılan kurum Denizli Gümrük Müdürlüğü vekili Av. Ülgen Mosun Horasanlı'nın 09/01/2026 tarihli Mahkememize sunmuş olduğu istinaf başvuru dilekçesi sanık GIGA KATAMADZE'ye tebliğ edilememiştir. İlanın gazetede yayın tarihinden itibaren 15 gün sonra Mahkememiz kararının ilgiliye tebliğ edilmiş sayılacağını, CMK'nın 273. maddesi uyarınca hükmün tebliğinden itibaren 2 (iki) hafta içinde hükmü veren mahkemeye bir dilekçe verilmesi veya zabıt katibine beyanda bulunulması suretiyle, istinaf yoluna başvuruda bulunulabileceği ve ayrıca istinaf başvurusuna karşı beyanda bulunulabileceği, bulunduğu yerde Mahkememize eşit Asliye Ceza Mahkemelerine, Mahkememize gönderilmek üzere verilecek dilekçe ile Denizli Bölge Adliye Mahkemesince incelenmek üzere istinaf edebileceği hususunun sanık GIGA KATAMADZE'ye ilanen tebliği rica olunur. 03.04.2026

Basın No: ILN02445096