Cinsel istismarlar kiliseden soğuttu

Münübe Yılmaz

İNŞ - BİLD işbirliği ile Almanya'da yapılan son ankete göre Katolik halkın yüzde 82'si kilisedeki cinsel istismarın uzun dönemde kendilerini olumsuz etkileyeceği görüşünde. Halkın yüzde 33'lük kesimi şu anda kiliseden ayrılmayı düşünüyor, yüzde 22 işe 'bunu yapmaya kararlı olduğunu ifade ediyorlar. Ankete katılan bini Katolik olmak üzere toplam 4 bin Alman vatandaşı cinsel taciz vakalarından sonra Kilise'ye bakışlarının değiştiğini söylüyor. Kilisenin cinsel istismara yönelik sıfır tolerans sözüne inananların oranı sadece yüzde 19 iken, yüzde 53 buna inanmadığını, yüzde 27 işe kararsız olduğunu söylüyor. İstismarı tetikleyen faktörler hakkında bekarlık yani rahibin evlilik sözleşmesinin cinsel istismar olaylarında en büyük etkiye sahip olduğu düşünülürken, kilise otoritesi ve eşcinsellik ise diğer etkenler arasında. Katılımcıların üçte ikisinden fazlası zorunlu bekarlığın kaldırılmasını ve Katolik Kilisesi'nin kadın rahiplere izin vermesinin gerekli olduğunu düşünürken, ankete katılanların yarısı Papa Francis'in istismar skandalları sonrası ortaya çıkan durumu iyi yönetemediği görüşünde.