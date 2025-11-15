ÇINAR VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

Aşağıda adı soyadı (unvanı) ile vergi ve ceza nevileri yazılı Gökalp Vergi Dairesi'ne ait vergi mükellefleri adına tanzim olunan ödeme emirleri 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 93 ve müteakip maddeleri gereğince posta ile bilinen adreslerinde bulunamadığından tebliğ yapılamamıştır. Adları geçen mükelleflerimizin 13/10/2025 tarihinde Dairemiz ilan koymaya mahsus mahallinde askıya çıkarılmış olup, askıya çıkarıldığı tarihi izleyen 15. gün ilan tarihi olarak kabul edilir. 213 sayılı Kanunun 105'nci maddesi gereğince adları geçen mükelleflerin ilan tarihinden itibaren bir ay içerisinde Gökalp Vergi Dairesi'ne bizzat veya bilvekale müracaat etmeleri, taahhütlü mektup veya telgrafla adreslerini bildirmeleri; kendilerine süre ile kayıtlı resmi tebliğ yapılacağı, riayet edilmediği takdirde anılan Kanunun 106'ncı maddesi gereğince ilan tarihini takip eden 1 aylık sürenin sonunda adı geçen mükelleflere tebliğ yapılmış sayılacağı ilan olunur.