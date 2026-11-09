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Resmi İlanlar ÇINAR VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ
Resmi İlanlar

ÇINAR VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

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ÇINAR VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

 

                                                                ÇINAR VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ İLAN LİSTESİ
Aşağıda adı soyadı (unvanı) ile vergi ve ceza nevileri yazılı Çınar Vergi Dairesi'ne ait vergi mükellefleri adına tanzim olunan vergi/ceza ihbarnameleri 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 93 ve müteakip maddeleri gereğince posta ile bilinen adreslerinde bulunamadığından tebliğ yapılamamıştır. 213 sayılı Kanunun 105'nci maddesi gereğince adları geçen mükelleflerin ilan tarihinden itibaren bir ay içerisinde Çınar Vergi Dairesi'ne bizzat veya bilvekale müracaat etmeleri, taahhütlü mektup veya telgrafla adreslerini bildirmeleri; kendilerine süre ile kayıtlı resmi tebliğ yapılacağı, riayet edilmediği takdirde anılan Kanunun 106'ncı maddesi gereğince ilan tarihini takip eden 1 aylık sürenin sonunda adı geçen mükelleflere tebliğ yapılmış sayılacağı ilan olunur.
İlan No:20261104-IHB-134728
Sıra No Vergi Kimlik No T.C.Kimlik No Ad Soyad / Unvan İhbarname Fiş No Vergilendirme Dönemi Ana Vergi Kodu Vergi Kodu Vergi Tutarı Ceza V.Kodu Ceza Tutarı Adres
1 789****074   ŞAHİN AKGÜL OTOMOTİV İNŞAAT KUYUMCULUK PETROL NAKLİYAT SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ 2026091413myO0000016 202312202312 0015 0015 3.639.611,98 3080 4.440.002,79 GAZİ MAH/SEMT TURGUT ÖZAL BLV. 97 ÇINAR DİYARBAKIR

#ilangovtr

Basın No: ILN02589184