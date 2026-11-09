ÇINAR VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ
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ÇINAR VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ
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ÇINAR VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ İLAN LİSTESİ
|Aşağıda adı soyadı (unvanı) ile vergi ve ceza nevileri yazılı Çınar Vergi Dairesi'ne ait vergi mükellefleri adına tanzim olunan vergi/ceza ihbarnameleri 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 93 ve müteakip maddeleri gereğince posta ile bilinen adreslerinde bulunamadığından tebliğ yapılamamıştır. 213 sayılı Kanunun 105'nci maddesi gereğince adları geçen mükelleflerin ilan tarihinden itibaren bir ay içerisinde Çınar Vergi Dairesi'ne bizzat veya bilvekale müracaat etmeleri, taahhütlü mektup veya telgrafla adreslerini bildirmeleri; kendilerine süre ile kayıtlı resmi tebliğ yapılacağı, riayet edilmediği takdirde anılan Kanunun 106'ncı maddesi gereğince ilan tarihini takip eden 1 aylık sürenin sonunda adı geçen mükelleflere tebliğ yapılmış sayılacağı ilan olunur.
|İlan No:20261104-IHB-134728
|Sıra No
|Vergi Kimlik No
|T.C.Kimlik No
|Ad Soyad / Unvan
|İhbarname Fiş No
|Vergilendirme Dönemi
|Ana Vergi Kodu
|Vergi Kodu
|Vergi Tutarı
|Ceza V.Kodu
|Ceza Tutarı
|Adres
|1
|789****074
|ŞAHİN AKGÜL OTOMOTİV İNŞAAT KUYUMCULUK PETROL NAKLİYAT SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
|2026091413myO0000016
|202312202312
|0015
|0015
|3.639.611,98
|3080
|4.440.002,79
|GAZİ MAH/SEMT TURGUT ÖZAL BLV. 97 ÇINAR DİYARBAKIR
#ilangovtr
Basın No: ILN02589184