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İSLAM Çin aşısı olan hacca gidemeyecek mi? Sinovas aşısı olan hacca gidemeyecek mi?
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Çin aşısı olan hacca gidemeyecek mi? Sinovas aşısı olan hacca gidemeyecek mi?

Hacca gitmek için hangi aşıyı olmak gerekli | Suudi Arabistan hac için geçtiğimiz günlerde kontenjanı açıklamıştı. Hacca gelecek olan misafirlerde aşı şartı arayan Suudi Arabistan’ın yayımladığı listede Çin aşısının ismi yer almadı. Peki, Türkiye’den hacca gidilmeyecek mi? Sinovac aşısı olan hacca alımayacak mı?

Yeniakit Publisher
2021-05-27 16:49:00 -
Çin aşısı olan hacca gidemeyecek mi? Sinovas aşısı olan hacca gidemeyecek mi?

Koronavirüs salgını sebebiyle 2020 yılında Suudi Arabistan ülke dışından misafir kabul etmedi. 2021 yılı içinse kontenjan ve katılım şartları belirlendi. Ülkemizde 65 yaş ve üstü vatandaşların büyük çoğunluğu Çin şirketi Coronavac’ın geliştirdiği Sinovac aşısını yaptırdı. Peki, Çin aşısı olan hacca gidemeyecek mi?

Çin aşısı olan hacca gidemeyecek mi? Sinovas aşısı olan hacca gidemeyecek mi?

The Express Tribune gazetesinin haberine göre, Sinovac'ın geliştirdiği CoronaVac aşısını olan Pakistan'dan hac için gelenlerin Suudi Arabistan'a kabul edilmemeleri sonrası  Pakistan Dışişleri Bakanlığı, açıklama yaparak Suudi hükümeti ile görüştüklerini açıkladı. Bakanlık, Suudi yetkililerden Sinopharm ve Sinovac dahil olmak üzere Çin aşılarını onaylı aşı listesine kaydetmelerini istedi.

Çin aşısı olan Pakistanlıların ülkeye alınmaması krizi sonrası Suudi Arabistan hükümeti, ülkelerine girebilmek için önerilen aşıların listesini yayımladı. Listede Pfizer, Oxford, Moderna ve Johnson&Johnson's aşıları yer alırken Çin aşısı CoronaVac'a yer verilmedi.

Suudi Arabistan tarafından yayınlanan 9 sayfalık genelge ile hac ibadeti ve hacı adayları ile ilgili kurallar belli oldu. Genelge ile bu yıl yapılacak olan hac ibadeti için yerli ve yabancı hacıları da içeren sadece 60 bin kişilik kontenjan planlandığı aktarılarak, 45 bin hacı adayının yurtdışından, 15 bin hacı adayının ise yurtiçinden kabul edileceği belirtildi. Hacı adaylarının 18-60 yaş arasında olacağı ifade edilen genelgede, hacı adaylarının sağlıklı kişiler olmaları gerektiği belirtildi. Hacı aaylarının iki doz aşı olmaları gerektiği de açıklamada yer aldı. 

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