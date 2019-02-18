0553 313 94 23

CİMER başvuruları nasıl yapılır? Cimer başvuru sorgulama

CİMER başvuru sorgulama e devlet, BİMER başvuru, CİMER şikayet hattı telefonu, bimer şikayet forum, CİMER başvuru sonucu ne zaman gelir, CİMER şikayet dilekçesi örneği, CİMER başvuru sorgulama nasıl yapılır sorusu araştırılıyor.Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı verilerine göre, CİMER'e 2018 yılında 2 milyon 870 bin 879 adet başvuru yapıldı. 2018 yılında başvurular 2017 yılına kıyasla yaklaşık yüzde 7,5 artmıştır.

18 Şubat 2019 Pazartesi 15:03
CİMER başvuruları nasıl yapılır? Cimer başvuru sorgulama

CİMER başvuru sorgulama e devlet, BİMER başvuru, CİMER şikayet hattı telefonu, bimer şikayet forum, CİMER başvuru sonucu ne zaman gelir, CİMER şikayet dilekçesi örneği, CİMER başvuru sorgulama nasıl yapılır sorusu araştırılıyor. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı verilerine göre, CİMER'e 2018 yılında 2 milyon 870 bin 879 adet başvuru yapıldı. 2018 yılında başvurular 2017 yılına kıyasla yaklaşık yüzde 7,5 artmıştır.

CİMER (Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi), tıpkı BİMER gibi vatandaşların şikayetlerini, sorunlarını dile getirip çözüm arayabileceği bir sistemdir. Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi ile  mail, telefon ve fiziki posta ile iletişime geçilebilir. Başvurulara 2 hafta içerisinde dönüş yapılmakla birlikte, dönüş yapılmayan başvurulara en geç 30 gün içerisinde dönüş yapılması kanunen zorunludur. 

CİMER başvuru nasıl ve nereden yapılır?

Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi yani CİMER üzerinden şikayet, öneri ve isteklerinizi dile getirmek için iki farklı yol bulunmaktadır. Öncelikle Cumhurbaşkanlığı resmi İnternet sitesi üzerinde yer alan CİMER Başvuru Formu kullanılarak başvuru yapılabilir. Bunun için (https://www.cimer.gov.tr/) internet adresine giriş yapmanızın ardından karşınıza çıkacak olan sayfadaki ad, soyad, anne kızlık soydı ve TC. kimlik numarası alanlarını doldurarak kimlik doğrulaması yapmanız gerekmektedir. 

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Prof. Dr. Fahrettin Altun, yaptığı açıklamada, kamuoyunda CİMER olarak bilinen Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezinin yeni yapılanmada Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı uhdesinde hizmet verdiğini anımsatarak, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla kurulan CİMER, vatandaş ile devlet arasındaki iletişim köprüsünü devamlı surette açık tutarak katılımcı demokrasinin önemli bir unsuru haline geldi." diye konuştu. CİMER'in "devlet-toplum ilişkisini güçlendirmek" bağlamında çok önem verdikleri bir sistem olduğunu vurgulayan Altun, vatandaşların CİMER aracılığıyla doğrudan bir şekilde yönetim süreçlerine katıldıklarını, eleştirilerini ve şikayetlerini ilettiklerini kaydetti.

"Başvuruların yüzde 93'ü elektronik ortamda"

Vatandaşların dilekçe ve bilgi edinme haklarını etkin bir şekilde kullanmalarını sağlamak üzere oluşturulan CİMER sisteminin, yalnızca başvuruların alınıp ilgili kuruma gönderildiği bir yönetim tarzıyla çalışmadığına işaret eden Altun, aynı zamanda başvuruların yoğunlaştığı konular ve toplumsal anlamda özel önem verilmesi gereken hususlar ile ilgili raporlama çalışmaları yapmak suretiyle yetkili makamların haberdar edildiğini söyledi.

 

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 18 Şubat 2019 Pazartesi 15:03
  1. cimer başvuru sorgulama e devlet
  2. bimer başvuru
  3. cimer şikayet hattı telefonu
  4. bimer şikayet forum
  5. cimer başvuru sonucu ne zaman gelir
  6. cimer şikayet dilekçesi örneği
  7. ciner başvuru sorgulama
  8. devletle iletişim

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Kaş’taki kazada ölü sayısı 2’ye yükseldi
    1. Kaş’taki kazada ölü sayısı 2’ye..
    2. Başkan Süleyman Caner: "Sıkıntı had..
    3. Terör devleti geri adım attı! Mescid-i..
    4. Ekipleri harekete geçiren 'uçak düştü'..
    5. Yalova’da yanan evi öğrenciler onaracak
    6. Türk Eximbank’ın finansman desteği..
    7. Donetsk’te AGİT temsilcilerinin..
    8. "Basiret ve Direniş" kitabı tanıtıldı
    9. Suudi Arabistan hapishanelerindeki..
    10. Beşiktaş'taki terör saldırısı davası
    11. Eximbanktan leasing şirketlerine 200..
    12. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay Ağrı'da
    13. İşletmelere özel satış atılımı
    14. Tarım ve Orman Bakanlığı ödemeleri ne..
    15. Edremit’te 20 düzensiz göçmen yakalandı
    16. Gönülder Yemen’e yardım eli uzatacak
    17. Öğrenciler, İŞKUR ile meslekleri..
    18. 14 yaşındaki Hümeyra’dan 2 gündür..
    19. Cemmu ve Keşmir’de çatışma: 5 ölü
    20. Kuşadası’nda şüpheli şahsın üzerinden..
    Fehmi Koru CHP'nin neden kaybettiğini açıkladı
    Fehmi Koru CHP'nin neden kaybettiğini açıkladı
    Çarpıcı teklif: Topraklarımızı birleştirelim
    Çarpıcı teklif: Topraklarımızı birleştirelim
    Gençcan süresiz nafaka şakşakçılarına sert çıktı!
    Gençcan süresiz nafaka şakşakçılarına sert çıktı!
    Hain Can Dündar'a, Almanya'da gurbetçi şoku! "Şerefsiz seni"
    Hain Can Dündar'a, Almanya'da gurbetçi şoku! "Şerefsiz seni"
    Çelişkiye bakın: Yol arkadaşları yok, rantçılar cenazesinde!
    Çelişkiye bakın: Yol arkadaşları yok, rantçılar cenazesinde!

    Günün Karikatürü

    17 Şubat 2019
    'Beton Ekrem' çılgın projesini açıkladı: Herkese benden puan!
    'Beton Ekrem' çılgın projesini açıkladı: Herkese benden puan!
    Kasımpaşa Galatasaray maçı ne saat kaçta hangi kanalda?
    Kasımpaşa Galatasaray maçı ne saat kaçta hangi kanalda?