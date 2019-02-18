CİMER başvuruları nasıl yapılır? Cimer başvuru sorgulama

CİMER başvuru sorgulama e devlet, BİMER başvuru, CİMER şikayet hattı telefonu, bimer şikayet forum, CİMER başvuru sonucu ne zaman gelir, CİMER şikayet dilekçesi örneği, CİMER başvuru sorgulama nasıl yapılır sorusu araştırılıyor. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı verilerine göre, CİMER'e 2018 yılında 2 milyon 870 bin 879 adet başvuru yapıldı. 2018 yılında başvurular 2017 yılına kıyasla yaklaşık yüzde 7,5 artmıştır.

CİMER (Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi), tıpkı BİMER gibi vatandaşların şikayetlerini, sorunlarını dile getirip çözüm arayabileceği bir sistemdir. Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi ile mail, telefon ve fiziki posta ile iletişime geçilebilir. Başvurulara 2 hafta içerisinde dönüş yapılmakla birlikte, dönüş yapılmayan başvurulara en geç 30 gün içerisinde dönüş yapılması kanunen zorunludur.

CİMER başvuru nasıl ve nereden yapılır?

Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi yani CİMER üzerinden şikayet, öneri ve isteklerinizi dile getirmek için iki farklı yol bulunmaktadır. Öncelikle Cumhurbaşkanlığı resmi İnternet sitesi üzerinde yer alan CİMER Başvuru Formu kullanılarak başvuru yapılabilir. Bunun için (https://www.cimer.gov.tr/) internet adresine giriş yapmanızın ardından karşınıza çıkacak olan sayfadaki ad, soyad, anne kızlık soydı ve TC. kimlik numarası alanlarını doldurarak kimlik doğrulaması yapmanız gerekmektedir.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Prof. Dr. Fahrettin Altun, yaptığı açıklamada, kamuoyunda CİMER olarak bilinen Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezinin yeni yapılanmada Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı uhdesinde hizmet verdiğini anımsatarak, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla kurulan CİMER, vatandaş ile devlet arasındaki iletişim köprüsünü devamlı surette açık tutarak katılımcı demokrasinin önemli bir unsuru haline geldi." diye konuştu. CİMER'in "devlet-toplum ilişkisini güçlendirmek" bağlamında çok önem verdikleri bir sistem olduğunu vurgulayan Altun, vatandaşların CİMER aracılığıyla doğrudan bir şekilde yönetim süreçlerine katıldıklarını, eleştirilerini ve şikayetlerini ilettiklerini kaydetti.

"Başvuruların yüzde 93'ü elektronik ortamda"

Vatandaşların dilekçe ve bilgi edinme haklarını etkin bir şekilde kullanmalarını sağlamak üzere oluşturulan CİMER sisteminin, yalnızca başvuruların alınıp ilgili kuruma gönderildiği bir yönetim tarzıyla çalışmadığına işaret eden Altun, aynı zamanda başvuruların yoğunlaştığı konular ve toplumsal anlamda özel önem verilmesi gereken hususlar ile ilgili raporlama çalışmaları yapmak suretiyle yetkili makamların haberdar edildiğini söyledi.