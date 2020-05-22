Cihat Yaycı'nın yerine geçen isim Tümamiral Yankı Bağcıoğlu oldu
Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Kurmay Başkanlığı görevinden alınıp Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kararı ile Genelkurmay Başkanlığı emrine verildikten sonra görevinden istifa eden Cihat Yaycı'nın yerine Deniz Kuvvetleri Harekât Başkanı Tümamiral Yankı Bağcıoğlu atandı.
Tümamiral Cihat Yaycı'nın istifası üzerine boşalan Deniz Kuvvetleri Kurmay Başkanlığına Tümamiral Yankı Bağcıoğlu getiridi.
Tümamiral Cihat Yaycı'nın Genelkurmay Başkanlığı emrine atanmasıyla ilgili karar, cuma günü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanmış; kararın ardından Yaycı, istifa etmişti.
Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada Tümamiral Cihat Yaycı'nın istifasının onaylandığı belirtilmişti. Tümamiral Cihat Yaycı'nın istifası üzerine boşalan Deniz Kuvvetleri Kurmay Başkanlığına Tümamiral Yankı Bağcıoğlu geldi.