  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

İhtiyaç sahiplerinin olduğu her yerde “Önce İnsan” olarak varız

Arefe günü okunacak dualar nelerdir? Arefe günü ihlas suresi okumanın fazileti nedir? İhlas suresi okunuşu

Canavar otu nedir? Canavar otunun faydaları nelerdir? Canavar otu ne işe yarar, ne için kullanılır? Canavar otu çayı nasıl hazırlanır?

İş ilanları İŞKUR kamu personel alımları başvuruları

Sözleşmeli öğretmenler ne zaman göreve başlayacak?
için kalan
Gündem

Cihat Yaycı'nın yerine geçen isim Tümamiral Yankı Bağcıoğlu oldu

Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Kurmay Başkanlığı görevinden alınıp Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kararı ile Genelkurmay Başkanlığı emrine verildikten sonra görevinden istifa eden Cihat Yaycı'nın yerine Deniz Kuvvetleri Harekât Başkanı Tümamiral Yankı Bağcıoğlu atandı.

Yeniakit Publisher
2020-05-22 16:31:00 - 2020-05-22 16:39:15
Cihat Yaycı'nın yerine geçen isim Tümamiral Yankı Bağcıoğlu oldu

Tümamiral Cihat Yaycı'nın istifası üzerine boşalan Deniz Kuvvetleri Kurmay Başkanlığına Tümamiral Yankı Bağcıoğlu getiridi.

Tümamiral Cihat Yaycı'nın Genelkurmay Başkanlığı emrine atanmasıyla ilgili karar, cuma günü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanmış; kararın ardından Yaycı, istifa etmişti.

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada Tümamiral Cihat Yaycı'nın istifasının onaylandığı belirtilmişti. Tümamiral Cihat Yaycı'nın istifası üzerine boşalan Deniz Kuvvetleri Kurmay Başkanlığına Tümamiral Yankı Bağcıoğlu geldi.

Asker ve güvenlik uzmanı Abdullah Ağar'dan Cihat Yaycı açıklaması
Asker ve güvenlik uzmanı Abdullah Ağar'dan Cihat Yaycı açıklaması

Gündem

Asker ve güvenlik uzmanı Abdullah Ağar'dan Cihat Yaycı açıklaması

Şamil Tayyar'dan Cihat Yaycı açıklaması
Şamil Tayyar'dan Cihat Yaycı açıklaması

Gündem

Şamil Tayyar'dan Cihat Yaycı açıklaması

Cihat Yaycı'nın merak edilen istifa dilekçesi ortaya çıktı! Neden istifa ettiğini açıkladı
Cihat Yaycı'nın merak edilen istifa dilekçesi ortaya çıktı! Neden istifa ettiğini açıkladı

Gündem

Cihat Yaycı'nın merak edilen istifa dilekçesi ortaya çıktı! Neden istifa ettiğini açıkladı

Cihat Yaycı'nın istifasında 5 Ocak 2020 detayı
Cihat Yaycı'nın istifasında 5 Ocak 2020 detayı

Gündem

Cihat Yaycı'nın istifasında 5 Ocak 2020 detayı

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2016 model Audi marka A3 tipli otomobil
Satılık 2016 model Audi marka A3 tipli otomobil

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı