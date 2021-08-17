Cihat Yaycı Paşa’dan uyarı: Türkiye ‘Geri Kabul Anlaşması’nı gözden geçirmeli! Yunanistan, PKK ve FETÖ’cü teröristleri neden iade etmiyor?

MUHAMMED SEYİTOĞLU / ANKARA

Kabil’in ele geçirilmesiyle Afganistan’dan başlayan kaçışlar Türkiye’yi de endişelendiriyor. TÜRKDEGS Başkanı Doç. Dr. Cihat Yaycı, Türkiye’nin ‘göçmen sorununu’ yeniakit.com.tr’ye değerlendirdi.

“Sınır ötesinden gelecek etkilere karşı ülkemizi savunmasız duruma düşürmektedir”

“Türkiye bugün ciddi mülteci, sığınmacı ve düzensiz göçmen nüfusu barındıran bir ülkedir.” diyen Cihat Yaycı, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Bu nüfusun en önemli kalemini oluşturan Suriyeliler 2011’de başlayan Suriye iç savaşı ile ülkemize gelmiş, kendileri geçici koruma statüsü altında ülkemizde geçici olacak şekilde yerleşmişlerdir. Ülkemiz o dönem izlediği ‘Açık Kapı’ politikası izlemiş ve bu kişilere “geçici koruma statüsü” vermiştir. Hala aynı statüsü devam eden Suriyelilerin kayıtlı olanlarının sayısı geçici koruma merkezlerinde ve dışarıda yaşayanlar dahil edildiğinde toplam 3.618.918 olarak ifade edilmektedir. Açık Kapı politikası esnasında ‘kimliğe dayalı değil, beyana dayalı’ kayıt yapan ülkemiz, Suriyelilerin bir kısmının geldikleri ülkelerde sabıka durumuna, sağlık geçmişine hakim değildir.

6. Suriyelilerin özellikle sınır bölgelerinde ikamet ediyor oluşu gerek kendi içlerinde oluşacak çatışmaların sorun yaratması gerekse sınır ötesinden gelecek etkilere karşı ülkemizi savunmasız duruma düşürmektedir.”

“Artan Suriyeli nüfusu Türkiye’nin demografik yapısını ciddi anlamda tehdit etmektedir”

Türkiye’nin bazı şehirlerinde Suriyeli nüfusunun korkutucu boyuta ulaştığını belirten Cihat Yaycı, şunları söyledi:

“Kilis’te yaşayan nüfusun %74,3 Suriyeli, 25,7 Türk vatandaşlarından oluşmaktadır. Artan Suriyeli nüfusu Türkiye’nin demografik yapısını ciddi anlamda tehdit etmektedir.”

“Kayıtsız göç illegal faaliyetleri artırdı”

Cihat Yaycı, “Düzensiz göç Türkiye’deki sosyolojik kırılmaları tetikleme potansiyeli taşıyan ve dikkat edilmesi gereken bir olgu olarak karşımıza çıkmaktadır. Türkiye’ye giren her bir kayıtsız sığınmacı aynı zamanda kayıtsız işçi olarak emek piyasasındaki yerini almaktadır. Bu işe vergi ve sigorta sisteminin ciddi bozulmasının yanı sıra vergi veren Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının iş bulma ve çalışma imkanlarının azalmasına, işsizliğin artmasına neden olmaktadır. Kayıtsız göçün artmasıyla birlikte illegal faaliyetlerde de artış meydana gelmektedir. Kayıtsız ve kimliksiz bu kişilerce işlenen veya bu kişilere işletilen suçların maalesef büyük oranda faili meçhul statüsüne dönüşmesi kaçınılmaz olmaktadır.” dedi.

“İran yeni Afgan göçünü kendi emelleri için kullanabilir”

Türkiye’nin stratejik durumu ve Suriye’deki pozisyonu baz alındığında İran’ın yeni Afgan göçünü kendi emelleri için kullanması oldukça olası bir durum olacağına dikkat çeken Cihat Yaycı, şöyle konuştu:

“Suriye İstihbaratı (El Muharebat) da potansiyeli ve derin faaliyetleriyle bilinen bir yapıdır. Tüm bunların yanı sıra şimdi de Son ülkemize ellerini kollarını sallayarak gelen Afgan nüfusu da güvenlik açısında ciddi risk oluşturmaktadır. Gelen bu Afganlıların sadece erkek ve hatta bir kısmının asker üniformalı olduğu, yanlarında çocuk ve kadın olmadığı da dikkat çekmektedir. Ayrıca gelenlerin bir kısmının İstanbul’un göbeğinde Taliban bayrağı açtığı da medyada yer almıştır. Üstelik şimdiden bazılarının Türklere hakaret ettikleri ve adi suçlara karıştıkları da görülmektedir. Sonuç olarak Türkiye çok ciddi bir düzensiz göç akımı ile karşı karşıyadır. Bu durum güvenlik açısından çok ciddi riskler ve sorunları da beraberinde getirmektedir.”

“Yunanistan, FETÖ ve PKK’lı teröristleri iade etmiyor”

Tartışmalara neden olan ‘Geri Kabul Anlaşması’na da değinen Cihat Yaycı, şöyle konuştu:

“Bu anlaşmaya göre; Adalara ulaşan göçmenler, kayıt altına alınıp sığınma talepleri dayanıksız bulunanlar Türkiye’ye iade ediliyor. Yunanistan ise Türkiye’nin mücadele ettiği FETÖ ve PKK’lı teröristleri iade etmiyor. Dost, komşu ve müttefiklik bunun neresindedir? Türkiye bu konuyu çok iyi görmeli ve ona göre gereğini yapmalıdır.”

“Bölgede mücadele eden en önemli unsur Türkmenlerdir”

Suriyeli Türkmenleri ‘Suriyeli’ diye bir kimlikle algılatmanın yanlış olduğuna dikkat çeken TÜRKDEGS Başkanı Doç. Dr. Cihat Yaycı, sözlerini şöyle tamamladı:

“Bölgede mücadele eden en önemli unsur Türkmenlerdir. Bu gerçeği ulusal uluslararası kamuoyuna çok iyi anlatmalıyız. Bu çevrede özellikle Suriyeli Türkmenleri ve onların yetim yurtlarını ziyaret ediyor ve ilişkilerin geliştirilmesine büyük önem veriyor.”