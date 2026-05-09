ÇİFTLİKKÖY BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Madde 1- 22.04.2026 tarih ve 107 sayılı Encümen Kararına istinaden Yalova İli, Çiftlikköy İlçesi, Çiftlikköy Belediye sınırları içerisinde bulunan mülkiyeti Belediyemize ait aşağıda nitelikleri belirtilen taşınmazların (arsa); 2886 sayılı Devlet İhale Kanunun 35/a maddesine istinaden Kapalı Teklif Usulü ile ihale edilerek satışı yapılacaktır.
Madde 2- Satılacak taşınmazın nitelikleri:
|S.No
|Mahalle / Mevkii
|Ada
|Parsel
|Yüzölçümü (m²)
|Belediye Hissesi
|Vasfı
|Muhammen Bedel (TL)
|Geçici Teminat Tutarı (TL)
|İhale Tarihi
|İhale Saati
|İhale Usulü (2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun)
|1
|Çiftlik Mahallesi Gençlik Caddesi
|650
|17
|1.556,50
|Tam
|Arsa
|31.130.000,00
|934.000,00
|20.05.2026
|14:10
|35/a maddesine istinaden KAPALI TEKLİF USULÜ
|2
|Çiftlik Mahallesi Mareşal Fevzi Çakmak Caddesi
|650
|23
|726,10
|Tam
|Arsa
|13.795.900,00
|414.000,00
|20.05.2026
|14:20
|35/a maddesine istinaden KAPALI TEKLİF USULÜ
İsteklilerin ihaleye katılımında tanzim edilecek İhale Dosyasında aranacak belgeler şunlardır.
- T.C. Numaralı olan Nüfus Cüzdan fotokopisi ( Gerçek kişiler için)
- Son1 ay içerisinde alınmış Resmi İkametgâh Belgesi,
- Tebligat için Türkiye'de adres beyanı,
- 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa istinaden yasaklı olmadığına dair beyanı,
- Taşınmazın yerinde görüldüğüne dair beyan,
- Borcu yoktur belgesi (Belediyemiz Gelir Şefliğinden alınacak)
- Geçici teminatın ödendiğine dair makbuz veya süresiz teminat mektubu ile şartnamenin alındığına dair makbuz,
- Taşınmaz Mal Satış Şartnamesi (Şartnamenin her sayfası ayrı ayrı ihaleye iştirak eden tarafından imzalanmak zorundadır)
- Mevzuat gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da Esnaf ve Sanatkârlar Odası veya ilgili Meslek Odasından ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış Belge,
- Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküler
- Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli İmza Beyannamesi,
- Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli İmza Sirküleri,
- İstekliler adına vekâleten iştirak ediliyor ise; istekli adına teklifte bulunacak kimselerin vekâletnameleri ile vekâleten iştirak edenin noter tasdikli imza beyannamesi vermesi gereklidir.
- İsteklilerin Ortak Girişim olması halinde, ortaklarca imzalanan ortaklık sözleşmesini vermesi gereklidir. (İhale üzerinde kaldığı takdirde noter tasdikli ortaklık sözleşmesini şahsen veya vekil tayin edecekleri kişiler vasıtasıyla imzalarlar)
- Dernek ve Vakıflardan; ihaleye katılmaya ve yetkilendirmeye dair, yetkili organ tarafından alınmış kararın noter tasdikli sureti ve yetkilendirilen kişinin noter tasdikli imza beyannamesi ile dernek/vakıf tüzüğünün noter tasdikli sureti,
Madde 4- Şartname mesai saatleri içerisinde Çiftlikköy Belediyesi, Gelir Şefliğinden ücretsiz olarak görülebilir ve 30.000,00TL (OtuzbinTürkLirası) karşılığında satın alınabilir. İhaleye katılacak olanların Şartname almaları zorunludur.
Madde 5- İhaleye katılmak isteyenlerin şartnamede belirtildiği şekilde hazırlayacakları ihale katılım dosyalarını, ihale günü saat: 12.30’ a kadar makbuz karşılığında Çiftlikköy Belediyesi Evrak Kayıt Birimine teslim etmeleri gerekmektedir.
Madde 6-İhalede kesinleşen bedel 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu 31. maddesine göre onaylanan ihale kararı ihale üzerinde kalana tebliğden itibaren 15 (onbeş) gün içinde peşin ödenecektir.
Posta ile yapılacak müracaatlar kabul edilmeyecektir.
İlan olunur.
Basın No: ILN02463006