Çiftçi Kayıt Sistemi (ÇKS) başvurusu nasıl yapılır? Çiftçi Kayıt Sistemi kayıt belgeleri:

2022 üretim yılı Çiftçi Kayıt Sistemi (ÇKS) başvuruları ve güncelleme işlemleri 1 Eylül 2021 tarihinde başlamış olup 30 Haziran 2022 tarihinde sona erdi. Peki Çiftçi Kayıt Sistemi'ne kayıt nasıl olunur? Çiftçi Kayıt Sistemi başvuruları nereden yapılır, istenen belgeler neler? İşte detaylar.

Çiftçi Kayıt Sistemi (ÇKS) kaydı nasıl yapılır?

Çiftçiler yeni ÇKS kaydı yaptırma, mevcut ÇKS kayıtlarını güncellemek için, gerekli bilgi ve belgelerle, il/ilçe tarım müdürlüklerine başvurmaları gerekiyor. İl sınırları içerisindeki araziler için il müdürlüğüne, ilçe sınırları içerisindeki araziler için ilçe müdürlüklerine başvuruda bulunulur. Birden fazla ilçe sınırları içinde tarımsal faaliyet sürdüren çiftçiler ÇKS’ye kayıt olmak için, başvurularını tarım arazisinin bulunduğu yerleşim birimlerinden herhangi birinin bulunduğu ilçe müdürlüğüne, arazi merkez ilçede ise il müdürlüğüne yapmaları gerekiyor.

Çiftçi Kayıt Sistemi başvurusu istenen belgeler neler?

Çiftçiler kayıt yaptırmak için aşağıda verilmiş olan belgeleri yanında getirmeleri gerekiyor. İnternet ortamından ve/veya e-devlet kapısı üzerinden yapılan başvurularda sistemdeki ilgili alanlar doldurulur.

1-ÇKS Kaydı için Başvuru Dilekçesi

2-Çiftçi Belgesi (ÇKS’ye kayıt olacak veya ÇKS kayıtlarını güncelleyecek çiftçilerden Çiftçi Belgesi istenir.)

3-Tapu Müdürlüğünden “Kayıtlarımıza Uygundur” ibareli, onaylı tapu fotokopisi ( İlk müracaatlarda gerekli)

ÇKS’ye kaydolmak üzere başvuruda bulunan çiftçilerden, çiftçi kayıt formlarında veya sistemdeki ilgili alanlarda kadastro geçmiş birimlerdeki tarım arazileri için tapu kayıtları beyanı istenir.

4-T.C. Nüfus Kayıt Cüzdanı Fotokopisi (İlk müracaat)

5-Formlar

Çiftçi Kayıt Formu

Tarımsal Faaliyetler Formu

Arazi Bilgileri Formu

Kira Formu (Birinci derece akrabalara ait arazilerin beyanı için)

Muvvaffakatname -1 Formu (Hisseli arazilerde bir kişinin tüm araziyi beyanı için)

Arazi Kiralık İse Kira Sözleşmesi

6- Döner Sermaye Makbuzu

ÇKS Çiftçi Kayıt Sistemi ne işe yarar?

Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Genel Başkanı Şemsi Bayraktar da onuyla ilgili yaptığı yazılı basın açıklamasında, “Çiftçilerimizin tarımsal faaliyetini sürdürmesinde katkısı olan destekleri alabilmesi ve diğer avantajlardan faydalanabilmesi için, tarımsal faaliyetin yapıldığı tüm tarım alanlarının ÇKS kaydının yapılması oldukça önemlidir. ÇKS’ye kayıtlı alan ve çiftçi sayısı yıldan yıla değişmekte ancak son yıllarda azalmaktadır. 2003 yılında 2 milyon 765 bin çiftçi ÇKS kaydı yaptırırken, 2020 yılında 2 milyon 127 bin çiftçi ÇKS kaydı yaptırmıştır. 2003-2020 yılları arasında ÇKS’ye kayıt yaptıran çiftçi sayısında yüzde 23 oranında azalma oldu." ifadelerini kullandı. Çiftçi kayıt sorgulama için tıklayınız