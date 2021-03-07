  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem CHP'nin iki yüzlülüğü! Cami önünde LGBTİ propagandası
Gündem

CHP'nin iki yüzlülüğü! Cami önünde LGBTİ propagandası

CHP İstanbul Milletvekili Sera Kadıgil , bir yandan başörtülü insanları destekliyor gibi görünürken diğer yandan da sapkın LGBTİ'lilere destek verdi.

Yeniakit Publisher
2021-03-07 01:11:00 -

8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nünde LGBTİ rezaleti yaşandı. Bir yandan başörtülü kadınlara sahip çıkıyor imajı çizen CHP İstanbul Milletvekili Sera Kadıgil ,Twitter hasabından LGBTİ propagandası yapmayı ihmal etmedi. Geçmişte başörtüsü zulmünde ön safta duran CHP'nin mütedeyin insanlara şirin görünmek isteyen çabaları ise boşuna görünüyor.

Gün boyu videolarını paylaştı

8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü bahane eden sapkın LGBTİ'li gruplara destek veren bir grup, Beşiktaş İskelesi'nde caminin yanı başında LGBTİ sloganları attı. Grup adına konuşma yapan bir kişi, "LGBT+Q ifadesi yasakmış nerede yasaksa onu gösterin ayrıca siz yasaklasınız bile varlıklarını reddemezsiniz. Bir sesimi duysunlar yok muymüş öyle bir şey, demekki neymiş var böyle bir şey o zaman hep birlikte diyelim ki lezbiyen mezbiyen var öyle bir şey, istediğinizi söyleyin LGBT vardır. Haklarını alacağız. Biz İstanbul Sözleşmesi'nden vazgeçmeyiz."  dedi. Kadıgil ise gün boyu Twitter'dan video paylaşıp bu kepazeliğe destek verdi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
28 Şubat İzmir'de hortladı! Başörtülü öğrenci okula alınmadı
Gündem

28 Şubat İzmir'de hortladı! Başörtülü öğrenci okula alınmadı

İzmir'in Bayraklı ilçesinde bir kız öğrenci, "arkadaşlarına kötü örnek olacağı" gibi rezalet bir bahaneyle okula alınmadı.
Okul servis ücretlerine normalleşme tarifesi geldi! İşte detaylar...
Ekonomi

Okul servis ücretlerine normalleşme tarifesi geldi! İşte detaylar...

İstanbul'da okul servisi ücretlerine 'normalleşme düzenlemesi' geldi. İstanbul Umum Servis Aracı İşletmecileri Esnaf Odası Başkanı Hamza Özt..
Demet Evgar'dan laikçi kesimin maskesini indiren 'Kadınlar Günü' videosu! Riyakarlıkları söylenince kadehleri indirdiler
Gündem

Demet Evgar'dan laikçi kesimin maskesini indiren 'Kadınlar Günü' videosu! Riyakarlıkları söylenince kadehleri indirdiler

Demet Evgar isimli oyuncuyu kullanan bir meyhaneci sitesinin, içki güzellemesi yapıldığı sözde Kadınlar Günü videosu, laikçi mahallenin mask..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay