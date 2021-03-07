CHP'nin iki yüzlülüğü! Cami önünde LGBTİ propagandası

8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nünde LGBTİ rezaleti yaşandı. Bir yandan başörtülü kadınlara sahip çıkıyor imajı çizen CHP İstanbul Milletvekili Sera Kadıgil ,Twitter hasabından LGBTİ propagandası yapmayı ihmal etmedi. Geçmişte başörtüsü zulmünde ön safta duran CHP'nin mütedeyin insanlara şirin görünmek isteyen çabaları ise boşuna görünüyor.

Gün boyu videolarını paylaştı

8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü bahane eden sapkın LGBTİ'li gruplara destek veren bir grup, Beşiktaş İskelesi'nde caminin yanı başında LGBTİ sloganları attı. Grup adına konuşma yapan bir kişi, "LGBT+Q ifadesi yasakmış nerede yasaksa onu gösterin ayrıca siz yasaklasınız bile varlıklarını reddemezsiniz. Bir sesimi duysunlar yok muymüş öyle bir şey, demekki neymiş var böyle bir şey o zaman hep birlikte diyelim ki lezbiyen mezbiyen var öyle bir şey, istediğinizi söyleyin LGBT vardır. Haklarını alacağız. Biz İstanbul Sözleşmesi'nden vazgeçmeyiz." dedi. Kadıgil ise gün boyu Twitter'dan video paylaşıp bu kepazeliğe destek verdi.