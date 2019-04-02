CHP'liler'in Ankara'da ilk işi logoyu değiştirmek!

31 Mart seçimlerinden resmi olmayan sonuçlara göre CHP ve İyi Parti'nin adayı Mansur Yavaş 1. olarak çıktı.

Sonçlar kesinleşmemesine ve Yavaş mazbatasını almamasına rağmen ekibi icraat çalışmalarına başladı.

Logoyu değiştirme planı

Mansur Yavaş ekibinin planladığı ilk değişiklik, Melih Gökçek'ten önce SHP'li Murat Karayalçın'ın kullandığı Hitit Güneşi logosuna dönüş yapmak oldu.

Murat Karayalçın döneminde kullanılan logo

Gökçek'in kullandığı logo

Melih Gökçek, göreve geldikten sonra önce Ankara'nın simgesi Hitit Güneşi amblemi yerine, cami minareli ve Atakule'li amblemi devreye soktu. Yeni amblem mahkemeden döndü. Gökçek de amblemdeki yıldız sayısını 3'ten 5'e çıkarıp, kullanmaya devam etti. Melih Gökçek, bu amblem için de dava açılınca bu kez 'Gülen Ankara Kedisi'' logosunu devreye soktu.

Mahkeme bunu da iptal etti. Gökçek de kediye bıyık ekleyip, sarı-mavi olan gözlerin de yerini değiştirdi. Bu da mahkemeden döndü. Bu kez de kedinin 3 olan bıyık sayısı 2'ye indirdi. ''Bıyığı azaltılmış Kedi'' için de dava açıldı. Gökçek'in ''Bıyıklı Kedi'' simgesi için verilen iptal kararına itirazı ise reddedildi.