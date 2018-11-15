CHP'li vekilin provokasyonu duvara tosladı

Sosyal medyada paylaşılan bir videoda, Adıyaman’daki Atatürk heykeline saldıran Suriyeli bir mültecinin gösterildiği iddia edildi. Videoda, Suriyeli olduğu iddia edilen kişinin Kapcami Mahallesi Sümer Meydanı’nda bulunan Atatürk heykeline çıktığı ve heykelin omuzlarında oturduğu görülebiliyor.

Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul Milletvekili Barış Yarkadaş’ın, Adıyaman Merkez İlçe Başkanı tarafından kendisine yollandığını belirttiği ve Suriye’den göç eden bir kişiyi gösterdiği iddiasıyla Twitter’da paylaştığı video 333 bin kişi tarafından görüntülendi.

Video daha sonra çeşitli Facebook sayfaları tarafından da paylaşılmaya başlandı. Uyan Türk isimli sayfa tarafından 13 Kasım 2018’de Facebook’ta paylaşılan video şimdiye kadar yaklaşık 190 bin kişi tarafından görüntülendi ve 5 bin kişi tarafından paylaşıldı.

Atatürk heykeline çıkan kişi Ahmet B. isminde bir Türk vatandaşı

Ancak, Adıyaman’daki Atatürk heykeline “saldırdığı” belirtilen kişinin Suriyeli bir mülteci olduğu iddiası doğru değil. Teyit.org'nin haberine göre, Sümer Meydanı’ndaki Atatürk heykeline çıkan kişi Ahmet B. isimli bir Türk vatandaşı. Demirören Haber Ajansı tarafından çekilen 13 Kasım 2018 tarihli görüntülerde Adıyaman merkezde bulunan Atatürk heykeline çıkarak heykelin tepesine oturan kişiye polis ve vatandaşlar tarafından yapılan müdahaleyi görmek mümkün. Görüntülerde söz konusu kişinin Atatürk heykelinden aşağı inmek istemediği görülebiliyor. Heykelin üstündeki kişinin aynı zamanda elinde bir poşet olması da dikkat çekiyor.

Milliyet Gazetesi tarafından konu hakkında yapılan bir haberde ise Ahmet B. isimli madde bağımlısı bir vatandaşın, Adıyaman merkezde bulunan Atatürk heykeline çıktığı ve kişinin daha sonra vatandaşlar tarafından linç edilmekten polis tarafından kurtarıldığı ifade ediliyor.

Hürriyet Gazetesi tarafından yapılan 14 Kasım 2018 tarihli bir haberde de Adıyaman’da yaşanan olaya dair bilgiler yer alıyor. Haberde heykele çıkan ve linç edilmekten son anda kurtulan Ahmet B.’nin bisiklet tamirciliği yaptığı ve polise verdiği ifadesinde Atatürk’ü çok sevdiği için heykele çıktığını söylediği belirtiliyor.

Başka bir kullanıcı tarafından olay yerinden çekilen aynı tarihli videoda ise Atatürk heykeli üzerindeki söz konusu kişinin uyuşturucu madde kullandığı fark edilebiliyor.

Emniyet Müdürlüğü ve CHP İl Başkanlığı kişinin Suriyeli olmadığını belirtti

Adıyaman Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube ile görüşen teyit.org söz konusu kişinin madde bağımlısı bir Türk vatandaşı olduğu bilgisine ulaştı.

Barış Yarkadaş’ın kaynak olarak gösterdiği CHP Adıyaman İl Başkanlığı ile de görüşen teyit.org, söz konusu kişinin Suriyeli değil bir Türk vatandaşı olduğunu öğrendi.

Barış Yarkadaş ise daha sonra attığı bir tweette Atatürk heykeline çıkan kişi hakkında Suriye’den göç ettiği şeklinde bir bilgi geldiğini ancak gözaltına alınan kişinin Ahmet B. olduğunu ifade etti.



Ahmet B. daha önce de aynı heykelde eylemde bulunmuş

İnternette yapılan aramada Ahmet B.’nin Adıyaman’da bulunan Atatürk heykelinde daha önce de eylem yaptığı anlaşılıyor. Milliyet Gazetesi tarafından yapılan 24 Aralık 2016 tarihli bir haberde Ahmet B.’nin Adıyaman’daki Atatürk heykeline çıkıp “şehitler ölmez, vatan bölünmez” şeklinde slogan attığı ve polisin olaya müdahale ettiği belirtiliyor. Olay yerinden çekilen fotoğraflara bakıldığında da söz konusu kişinin aynı kişi olduğu anlaşılıyor.