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Siyaset CHP'li Şener'den salvo! Genel Başkan adaylığını ilan etmişken rol çalmak etik değil
Siyaset

CHP'li Şener'den salvo! Genel Başkan adaylığını ilan etmişken rol çalmak etik değil

CHP Konya Milletvekili Abdüllatif Şener katıldığı programda altılı masanın cumhurbaşkanı adayı olarak Kılıçdaroğlu'nun gözüktüğünü belirtti. CHP'li belediye başkanlarının da cumhurbaşkanı adayı olmak için mücadele vermelerine ilişkin Şener, "Partinin belediye başkanlarının rol çalarak ivmeyi değiştirmeye çalışmaları etik değil ve partisine güvenmemesi anlamına gelir"

Yeniakit Publisher
2023-01-17 14:19:00 -
CHP'li Şener'den salvo! Genel Başkan adaylığını ilan etmişken rol çalmak etik değil

CHP Konya Milletvekili Abdüllatif Şener, FOX TV'de gazeteci İlker Karagöz'ün sunduğu Çalar Saat programında altılı masanın cumhurbaşkanı adayına ilişkin dikkat çeken açıklama yaptı. Kılıçdaroğlu'nun en güçlü aday olduğunu belirten Şener, partisinin belediye başkanlarının yaptığı adaylık çalışmalarını da eleştirdi.

 

'ADAY KILIÇDAOĞLU'

Karagöz'ün, 'Altılı masanın adayını şubat ayında öğreneceğiz sanırım, peki aday kim?' sorusuna Şener, 'Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu adaylığı ile alakalı yoğun bir sinyal veriyor. Henüz resmi olarak açıklanmadığı için böyle söylüyorum, en önemli aday Kemal Kılıçdaroğlu'dur' cevabını verdi.

'BELEDİYE BAŞKANLARIN YAPTIKLARI ETİK DEĞİL'

CHP'li Şener, partisinin belediye başkanlarının adaylık için yaptığı çalışmalara ilişkin, 'Bir partinin genel başkanı adaylık noktasında güçlü sinyaller veriyorsa nezaket göstermek lazım. Partinin belediye başkanlarının rol çalarak ivmeyi değiştirmeye çalışmaları etik değil ve partisine güvenmemesi anlamına gelir' dedi.

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