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Siyaset CHP’li Ekrem İmamoğlu’nun danışmanı PKK sevici çıktı
Siyaset

CHP’li Ekrem İmamoğlu’nun danışmanı PKK sevici çıktı

Görevi gelir gelmez belediye bünyesinde “Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Şube Müdürlüğü” kurulmasını teklif ederek eşcinsel sapkınlığa kurumsal düzeyde resmiyet kazandırmayı amaçlayan CHP’li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun, LGBTİ ahlaksızlığının toplumsal tabanda karşılık bulması adına danışmanlığını yapan kişinin terör örgütü PKK destekçisi olduğu ortaya çıktı.

Yeniakit Publisher
2021-03-29 09:43:00 -
CHP’li Ekrem İmamoğlu’nun danışmanı PKK sevici çıktı

Görevi gelir gelmez belediye bünyesinde “Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Şube Müdürlüğü” kurulmasını teklif ederek eşcinsel sapkınlığa kurumsal düzeyde resmiyet kazandırmayı amaçlayan CHP’li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun, LGBTİ ahlaksızlığının toplumsal tabanda karşılık bulması adına danışmanlığını yapan kişinin terör örgütü PKK destekçisi olduğu ortaya çıktı. CHP’li İmamoğlu’nun talimatıyla hazırlanan ve eşcinsel sapkınlık propagandasıyla dolu “Yerel Eşitlik Eylem Planı”na danışmanlık desteği veren Dr. Özgün Akduran’ın, PKK sempatizanı olduğu ortaya çıktı.

PKK’ya destekten yargılandı

Tüm İBB personel ve yöneticilerine gönderilen “katılım zorunludur” mesajıyla dayatılan Toplumsal Cinsiyet Eşitliği eğitimini de kapsayan LGBTİ sapkınlığını meşrulaştırma çabasının arkasından şaibeli bir isim çıktı. CHP’li İmamoğlu’nun talimatıyla hazırlanan ve kendisinin de önsöz yazarak katkı sunduğu ‘2021-2024 Yerel Eşitlik Eylem Planı’nın danışmanlığını yapan İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Öğretim Üyesi Özgün Akduran’ın, 11 Ocak 2016’da, 1128 akademisyenin imzaladığı “Bu Suça Ortak Olmayacağız” bildirisinin imzacılarından olduğu ortaya çıktı. “Barış İçin Akademisyenler bildirisi” adıyla da bilinen bildiriyi imzalayarak PKK’ya kalkan olan Dr. Akduran’ın, 5 Aralık 2017’de başlayan davayla “Terör örgütü propagandası” yapmak suçundan yargılandığı öğrenildi. Aralarında Dr. Özgün Akduran’ın da olduğu 256 akademisyenin yargılandığı davada, 16 kişiye 1 yıl 3 ay hapis cezası verilmiş, hükmün açıklanması geriye bırakılmıştı.

LGBTİ’ye meşruiyet ve hizmet

Mütedeyyin insanların oylarıyla İBB koltuğuna oturan CHP’li Ekrem İmamoğlu, belediye bünyesinde LGBTİ sapkınlığına kurumsal düzeyde resmiyet kazandırma arzusundan bir türlü vazgeçmiyor. Göreve gelir gelmez “Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Şube Müdürlüğü” kurulmasını teklif eden, söz konusu teklifi 16 Temmuz 2020’de yapılan İBB Meclisi oturumunda AK Parti ve MHP gruplarının aleyhte oylarıyla reddedilen CHP’li İmamoğlu, şimdi de “eylem planı” kılıfıyla sapkınlığı meşrulaştırmaya çalışıyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nde açıklanan ve danışmanlığını İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Öğretim Üyesi Özgün Akduran’ın yaptığı “2021-2024 Yerel Eşitlik Eylem Planı”nda şu skandal ifadeler yer alıyor:

Cinsiyeti bozuk kafa

“Türkiye’nin taraf olduğu uluslararası sözleşmeler ve anayasanın eşitlik ilkesi de dayanak gösterilerek, cinsiyet kimliği ve cinsel yönelimin gözetilmesi, görüşmelerde ortaya konan diğer öneriler olarak sayılabilir. Dolayısıyla; personelin güçlendirilmesi, hizmetlerin yeniden düzenlenmesi ve kamuoyuna yönelik yapılacak savunuculuğun kurumsal kararlılıkla sürdürülmesi gibi üç temel talepten bahsedilebilir. Öncelikle; yapılan görüşmelerde toplumsal cinsiyet eşitliği ile ilgili ulusal mevzuat ve Türkiye’nin de tarafı olduğu uluslararası sözleşmeler konusunda tüm personel ve yöneticilerin bilgilendirilmesi ve İBB iş süreçlerinin bu metinler uyarınca düzenlenmesi (çalışma yaşamında engellilik, inanç, yaş, cinsiyet kimliği ve cinsel yönelim temelli ayrımcılık yapılmaması vb.) talebi iletilmiştir.”


Yeni Akit Gazetesi
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Yorumlar

Memoli

Bu İstanbul büyükşehir belediye başkanı Ekrem İmamoğlu,dan haya edep denen bir şey yoktur. Çok iyi oyun çeviren bir düzenbaz. Neden kendisine oy vermem diyen bayanın evine gidip reklam yapmayı çok iyi bilen bir sahtakar. Kendini iyi göstermek oy avcılığı yapmak için her Turlu ipte ,her türlü havada oynayan bir sahtakar. Ama işi götürüyor çok uyanık bir sihirbaz.
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Putsavar

zilletin tek görevi ülkemizi dinsizleştirmek. Hepsi vatana ihanetten yargılanmalı
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