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CHP'li Edirne Belediyesi'nden büyük skandal! Borçlarına karşılık...

15 Temmuz hain darbe girişimi akşamı darbenin şerefine kadeh kaldıran CHP'li Recep Gürkan'ın başkanlığını yaptığı Edine Belediyesi'ne 19 milyon 850 bin TL tutarındaki SGK borcunu ödemeyince haciz geldi.

28 Eylül 2019 Cumartesi 13:16
CHP'li Edirne Belediyesi'nden büyük skandal! Borçlarına karşılık...

Edirne'nin CHP'li belediyesine bağlı Personel Şirketi, kurulduğu tarihten beri SGK'ya olan faiz dahil toplam 19 milyon 850 bin TL tutarındaki borcunu ödemeyince haciz geldi.

Belediye, söz konusu borçlara karşı kentin en değerli bölgelerindeki 5 arsasını ipotek gösterirken, AK Parti Edirne İl Başkanı İlyas Akmeşe, belediyenin 'israf' yaptığını söyledi.

Edirne Belediye Meclisi'nin SGK borcunun taksitlendirilmesi ile ilgili maddeleri görüşmek üzere olağanüstü toplandı. Toplantıda, belediyenin 16 ay önce kendi bünyesine kurduğu Personel Şirketi'nin, kurulduğu tarihten beri ödenmeyen toplam 16 milyon 484 bin 94 lira 81 kuruş SGK borcun belediyeye ait şehrin en değerli noktalarından 5 arsa teminat gösterilerek taksitlendirilmek istenmesi ise tartışmalara neden oldu.

İlyas Akmeşe: Edirne Belediyesi israf yapıyor

AK Parti Edirne İl Başkanı İlyas Akmeşe, belediyenin israf yaptığını söyledi.

Akmeşe, "Meclisi olağanüstü toplayarak Edirne'nin en kıymetli 5 arsasını SGK'ya teminat olarak gösterdi belediye. Şu enteresandır, SGK ile görüştüğümüz zaman yaklaşık 20 milyon borcu var belediyenin ama SGK 10 milyon liralık bir teminat istemiş ama bu dediğimiz arsalar gerçekten Edirne'nin çok güzel yerleri ve bunun çok üstünde fiyat edeceklerini biz biliyoruz." dedi.

AK Parti Edirne İl Başkanı İlyas Akmeşe

İYİ Parti de ret oyu verdi

Mecliste CHP - İYİ Parti birlikteliğinin oluşturduğu millet ittifakının da bu konuda ikiye bölündüğünü söyleyen Akmeşe, "Tabi Millet İttifakı olarak devam eden ittifakları bile bu yanlışlığı görüp burada AK Parti ve MHP ile beraber İYİ Partililer de bu arsaların teminat olarak SGK'ya verilmesine ret oyu verdiler. Yani onlar da artık Edirne Belediyesi'nin yanlış yönetildiğini anlamış durumdalar" diye konuştu.

15 Temmuz'da kadeh kaldıran CHP'li başkandan yeni skandal!

Recep Gürkan'dan ilginç savunma: Tasarrufa önem veriyoruz

Edirne Belediye Başkanı CHP'li Recep Gürkan, torba yasa çıktığında daha önce de Personel Şirketi'nin taksitlendirme yoluna gittiğini söyledi.

Gürkan, "Tüm alacaklara bakarsanız belediyenin 100 milyonun üzerinde bir alacağı var. Borcumuzla alacakları kıyaslarsanız da epey bir miktar artılardayız. Bu da hem israf yapmadığımızı hem de tasarrufa önem verdiğimizi de yeterince gösteriyor zannediyorum." diye konuştu.

Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan

CHP'li başkan darbeyi böyle kutlamış!

15 Temmuz'da kadeh kaldırmıştı

CHP'li Recep Gürkan'ın, 15 Temmuz gecesi FETÖ'nün darbe girişimine kadeh kaldırıp sevinç şarkıları söylediği görüntüler ortaya çıkmıştı.

FETÖ’nün darbe girişimi esnasında içkili bir mekanda kutlama yapan Gürkan, sahneye çıkıp Gündoğdu Marşı’nı söylerek mekanda bulunanlara şu konuşmayı yapmıştı: “36 yıl önceki geceyi tekrar yaşıyoruz. O zaman haberimiz yoktu, şimdi var

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Haber Tarihi: 28 Eylül 2019 Cumartesi 13:16
  1. AK Parti
  2. İlyas Akmeşe
  3. Edirne Belediyesi
  4. Recep Gürkan

YORUM YAZ

  • hhhhhh27 dk önce
    Siz once akp belediyelerindeki israfa bakin gorduk istanbul belediyesindeko kepazelikleri
  • HarunHarun43 dk önce
    Bize ne ya birakin kendi dusen aglamaz 
  • HizipSavarHizipSavar45 dk önce
    fırıldak
  • AliAli1 sa önce
    Olsun o ataturkcu hersey serbest hahah

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