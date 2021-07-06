CHP'li başkanlar eşcinsel sapıklığı yaymak için birbirleri ile yarışıyor!

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ABD'li yazar Christine Baldacchino tarafından kaleme alınan, Amerikan Kütüphaneler Birliği’nin Gökkuşağı Listesi’ndeki 'Morris Micklewhite ve Turuncu Elbise' adlı kitap CHP'li İzmir ve İstanbul Büyükşehir Belediyeleri tarafından çocuklarımıza ulaştırılıyor.

Çocuklarımızı zehirleyen kitap

Skandal ifadelerle eşcinsellik aşılamasının yapıldığı kitabın tanıtımında, "Bu Oğlan Süslenmeyi Seviyor. Sınıf arkadaşları onlardan farklı olduğu için Moris’le alay ediyor ama o bununla baş etmenin yolunu bulacak." sözleri yer alıyor.

'Kızlar ve oğlanlar istediği gibi olsun diye..'

CHP'li Tunç Soyer yönetimindeki İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin sosyal medya hesabından güzellenerek tanıtımı yapılan kitapta, çocuklarımız, "Kızlar ve oğlanlar istediği gibi olsun diye' sloganıyla açıkça cinsiyetsizleştirilmek isteniyor.

Sapıklığın yaygınlaşmasında birbirleri ile yarışıyorlar!

Sapıklığı yaymakta adeta Tunç Soyer ile yarışan CHP'li Ekrem İmamoğlu yönetimindeki İBB'nin İstanbul Kitapçısı da bu skandala ortak olarak kitabın satışını gerçekleştiriyor. İstanbul Kitapçısı da çocuklarımızı eşcinsel sapıklıkla zehirlemeyi hedefleyen kitabın tanıtımında, şu güzellemeyi yapıyor:

"Amerikan Kütüphaneler Birliği’nin Gökkuşağı Listesi’nde bulunan bu kitap ABD’nin prestijli kitap dergisi Kirkus tarafından yılın en iyi kitapları arasında gösterildi."