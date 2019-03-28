CHP'li başkan darbeyi böyle kutlamış!
CHP'nin Edirne Belediye Başkanı ve 31 Mart yerel seçimleri için CHP'nin adayı olan Recep Gürkan'ın 15 Temmuz hain darbe girişimini kadeh kaldırarak kutladığı görüntüleri ortaya çıktı.28 Mart 2019 Perşembe 11:57
15 Temmuz'da FETÖ'nün kanlı işgal girişimine maruz kalan Türkiye'de o gecede CHP'li Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, Edirne'de bir türkü barda eğlenirken aldığı darbe haberiyle birlikte Gündoğdu Marşı'nı okuyup darbecilere kadeh kaldırdığı ortaya çıktı. Gürkan, FETÖ'nün mankurtlarına methiyeler düzerek, 12 Eylül'ü kastederek ”36 yıl önceki geceyi tekrar yaşıyoruz. O zaman haberimiz yoktu, şimdi var” diyor. Bu sırada gruptan "Bu seferki başka” sesleri yükseliyor.
Darbenin şerefine kadeh kaldırdı
Güneş gazetesinde yer alan habere göre; Konuşmasını tamamlayan Gürkan, "İçelim" diyerek kadehini darbecilerin şerefine kaldırıyor. FETÖ'cü hainler uçak ve tanklarla halkın üzerine ölüm kusarken, CHP'li belediye başkanı, zafer naraları atıyor. 250 kişinin şehit edilip binlerce vatandaşın yaralandığı saatlerde Gürkan'ın coşturduğu kalabalık, çılgınca alkış tutarak darbeyi kutluyor.
Yılbaşı afişlerine, Edirne'nin adını Yunanca 'Adrianoupolis' yazan Gürkan, büyük tepki çekmişti.
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