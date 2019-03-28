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CHP'li başkan darbeyi böyle kutlamış!

CHP'nin Edirne Belediye Başkanı ve 31 Mart yerel seçimleri için CHP'nin adayı olan Recep Gürkan'ın 15 Temmuz hain darbe girişimini kadeh kaldırarak kutladığı görüntüleri ortaya çıktı.

28 Mart 2019 Perşembe 11:57

15 Temmuz'da FETÖ'nün kanlı işgal girişimine maruz kalan Türkiye'de o gecede CHP'li Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, Edirne'de bir türkü barda eğlenirken aldığı darbe haberiyle birlikte Gündoğdu Marşı'nı okuyup darbecilere kadeh kaldırdığı ortaya çıktı. Gürkan, FETÖ'nün mankurtlarına methiyeler düzerek, 12 Eylül'ü kastederek ”36 yıl önceki geceyi tekrar yaşıyoruz. O zaman haberimiz yoktu, şimdi var” diyor. Bu sırada gruptan "Bu seferki başka” sesleri yükseliyor.

Darbenin şerefine kadeh kaldırdı

Güneş gazetesinde yer alan habere göre; Konuşmasını tamamlayan Gürkan, "İçelim" diyerek kadehini darbecilerin şerefine kaldırıyor. FETÖ'cü hainler uçak ve tanklarla halkın üzerine ölüm kusarken, CHP'li belediye başkanı, zafer naraları atıyor. 250 kişinin şehit edilip binlerce vatandaşın yaralandığı saatlerde Gürkan'ın coşturduğu kalabalık, çılgınca alkış tutarak darbeyi kutluyor.

Yılbaşı afişlerine, Edirne'nin adını Yunanca 'Adrianoupolis' yazan Gürkan, büyük tepki çekmişti.

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Haber Tarihi: 28 Mart 2019 Perşembe 11:57
  1. Edirne
  2. recep gürkan
  3. darbe şerefine kadeh
  4. 15 temmuz darbe girişimi

YORUM YAZ

  • SelimSelim12 dk önce
    Bunun gibileri direk ülkeden süreceksin gitsin nerde istiyorsa oarada yaşasın adi adam.
  • MisafirMisafir14 dk önce
    Bu musibetler topluluğunun Türkiye aleyhine olabilecek tüm operasyonlarin içindeolduğuna inanıyorum.bu parti seçimden sonra çok acilen kapatılması lazım.
  • MisafirMisafir18 dk önce
    Yenikapı ruhu falan hikaye.katil dediler katıldı.onceden isteksizlik.feto nun 17_25 Aralık 2023 operasyonlarından önce Kılıçdaroğlu abd de idi.neden çağırdılar nedeni belli degilmi.chp 15 temmuz u arkasında kaldırdıkları kadehden belli degilmi.millet bunun hesabını sormayacakmi.
  • ŞahinbeyŞahinbey25 dk önce
    Biz bunları biliriz,her zaman darbe istemiş,darbeden nemalanmış, sonrasında darbe yapanları dışarıda her platformda şikayet etmiş yalakalık yapmış, düşük nitelikli, klasik cehil,habis pespayelerdir.
  • meyyidmeyyid28 dk önce
    hem müslümanım hemde bu adama oy veriyorum diyorsa o kişi o zaman o münafıktır.nokta.
  • Bu gafil aday haaBu gafil aday haa33 dk önce
    Ya ben anlamıyorum nasıl bu Gavurlarun içerideki tohumları aday olabiliyor yeni Zelanda lı katil terörist e kızmayın adam aşikar düşmanımız asıl bu mankurt lar ulu çınarın kurdu dur
  • TürkTürk34 dk önce
    Dikkat dikkat suç duyurusunda bulunuyorum bu adam 15 temmuzu bilip de nasıl başkan oldu? Meral fetöcüler mehmetçik dediği halde nasıl alınmıyor? Ysk 330 pkklı adaya nasıl izin verdi? Mason localı tunç soyere ysk nasıl izin verdi? Mansur 600 bin doları cebe atan ve mahkemesi olan biriyken ysk nasıl izin verdi? Ey aklar mhpliler chpli kardeşler! Benden senden demeden bu sorulara cevap bulun?
  • vatan sevdalısıvatan sevdalısı35 dk önce
    bunlar halka bunu adam gibi çıkıp açıklayamaz..tamam duruşun budur bölücüsündür.ama çık adam gibi de ki ben dine karşıyım ben size operasyon çeker mağdur eder kendimi saklarım sonrada çıkıp sizi kendime çekerim ben bundan besleniyorum halkın değerleri değil bizim emparyalist markist değerlerimiz sizden üstündür deyin aferin diyecem!ama diyemezsiniz!siz yalandan beslenirsiniz.ben bunların gerçekten fetö abd pkk destek ve yaratıcısı olduklarından şüphem kalmadı.hafta içindede istiklal marşına karşı yaptığıda ortada adayının.
  • Taner AkovaTaner Akova49 dk önce
    Şerefsizlik bu ülkede parayla değil.
  • Yozgatlı Yozgatlı 51 dk önce
    Bunların şeref ve mayası böyle değişemezler

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