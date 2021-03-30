CHP’deki LGBTİ sevdasının altından Soros’un TESEV’i çıktı

CHP’li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun emriyle personele yönelik cinsiyet eşitliği eğitimi verilmesinde, İzmir’de belediye binasının taşıyıcı kolonlarının LGBTİ renklerine boyanmasında ve Şişli Belediyesi’ne eşcinsel danışman atanmasında bu skandal kitapçıktaki talimatların etkili olduğu öğrenildi.

Kan ve gözyaşı baronu Siyonist George Soros’un desteklediği TESEV, LGBTİ sapkınlığını belediyelere sızdırmak amacıyla “Belediye ile nasıl iş birliği kurabiliriz?” başlıklı skandal nitelikte bir kitapçık yayımlamış. CHP’li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’na danışmanlık desteği veren PKK sevici Dr. Özgün Akduran’ın kaleme aldığı 40 sayfalık kitapçıkta, Toplumsal Cinsiyet Eşitliği safsatasının belediyelere nasıl sızdırılacağının yolları anlatılıyor.

Kılıçdaroğlu kurucu üye

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun Kurucu Üyesi olduğu ve Mütevelli Heyetinde yer aldığı TESEV’in yayımladığı kitapçıkta, Toplumsal Cinsiyet Eşitliği zırvasının belediyelere nasıl sızacağı anlatılıyor. Soros Vakfıyla ilintili olan TESEV tarafından bastırılan kitabın yazarı ise İmamoğlu’na LGBTİ sapkınlığı konusunda danışmanlık desteği veren PKK sevici Dr. Özgün Akduran. 40 sayfalık sapkın kitapçıkta, kadın ve erkek haricinde üçüncü bir cinsiyetin varlığının propagandası yapılıyor. ‘Toplumsal Cinsiyet Eşitlikçi Yerel Yönetim’ sloganıyla hazırlanan kitapçığa İsveç İstanbul Başkonsolosluğu da destek veriyor.

Sapkınlığı normalleştirme

TESEV’in hazırladığı ‘Belediye ile nasıl iş birliği kurabiliriz?’ başlıklı kitapçıkta, STK görünümlü fitne odaklarının belediyelerle doğrudan ilişki kurabilmelerinin yolları öğretiliyor. Ayrıca, skandal nitelikteki kitapçıkta belediyeler tarafından hazırlanan stratejik planda toplumsal cinsiyet eşitliğinin izini nasıl aranması gerektiği ayrıntılı bir şekilde anlatılıyor. Kitapçığın 6. sayfasında “Belediyelerin toplumsal cinsiyet eşitliği konusuyla ilgilenen birimi hangisidir?” gibi yönlendirici sorular yer alıyor.

Belediyelerde Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Masası’nın kurulmasını deklare eden kitapçıkta, “Belediye meclisinin toplumsal cinsiyet eşitliği ile ilgili çalışan üyelerine nasıl erişebilirim?” sorusu da yöneltiliyor. Kitapçıkta yer alan skandal 30 sorudan bazıları şöyle:

Bütçesi bile hazır

l Toplumsal cinsiyet eşitliği ile ilgili fikirlerimi hangi belediye meclis üyelerine anlatmalıyım?

l Toplumsal cinsiyet eşitliği ile ilgili önerilerimin belediye meclisinde tartışılması için ne yapmalıyım?

l Toplumsal cinsiyet eşitliği ile ilgili dünyadan ilham olabilecek örnekler var mı?

l Belediyenin stratejik planının toplumsal cinsiyet eşitliğine duyarlı olması için nasıl bütçe düzenlemesi önerebilirim?

l Belediyenin stratejik planında toplumsal cinsiyet eşitliğini nerede aramalıyım? Stratejik planının toplumsal cinsiyet eşitliğine duyarlı olduğunu nasıl anlarım?