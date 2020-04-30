CHP ve HDP sapkınlıkta buluştu

Hasan Eğrigöz Ankara

Eşcinsellik ve zinaya yönelik hutbesi dolayısıyla Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş’a “sesi çağlar öncesinden gelen şahıs” diyerek linç etmeye kalkan Ankara Barosu’na CHP sahip çıktı. CHP’li vekil Alpay Antmen, “Ankara Barosu yalnız değil” derken, bir diğer CHP’li Selin Sayek Böke, “Kininiz ve ayrımcılığınız bitmedi” diyerek sapkınlara sahip çıktı. CHP’li Erdoğan Toprak da, İslam’a yönelik hakareti “Ali Erbaş yüce, evliya, elçi değil” diyerek meşrulaştırmaya çalıştı. HDP de İslam düşmanlığını her zaman olduğu gibi bu olayda da göstermekten geri kalmadı. HDP İstanbul Milletvekili Ali Kenanoğlu, “Diyanet İşleri Başkanlığı kapatılmalıdır” diyerek sapkınlara kol kanat oldu. Öte yandan; sözde sanatçı Mabel Matiz de LGBTİ’nin insan hakkı olduğunu savundu.

Marksist ve ateist düşünce

Konuya ilişkin Akit’e konuşan AK Parti Gaziantep Milletvekili Mehmet Erdoğan, şunları ifade etti: “Diyanet İşleri Başkanımızın açıklaması durup dururken yapılan bir açıklama değil. Başkanımız, temsili Cuma hutbesinde İslam’ın zinayı en büyük günahlardan kabul ettiğini söylüyor. Lutiliği, eşcinselliği lanetliyor. Hastalıkları beraberinde getirdiğini ve nesli çürüttüğünü söylüyor. Nüfusunun tamamına yakınının Müslüman olduğu Türkiye’de Diyanet İşleri Başkanı’nın görevi toplumu Kur’an ve hadislerle bilgilendirmek. Şimdi Ali Erbaş, bu görevini yaparken, diğer kesim de görevini yapıyor anladığımız kadarıyla. Onlar da diyor ki; ‘Biz din, Müslüman düşmanıyız. Kur’an’ı da, ayeti de, hadisi de tanımıyoruz’ Özellikle bu mübarek Ramazan gününde. Yani kış kışlığını, puşt da puştluğunu yapıyor. Onun için bunlar Marksist ideolojinin esiri olmuş, ateist düşüncenin, materyalist yapının temsilcileri durumdalar. Bunu ortaya koyuyorlar. Bizler de toplum olarak onların böyle olduğunu biliyoruz ancak Diyanet’e saldırdıklarında hukuki bir suç işledikleri ortaya çıktı. Gereğinin yapılacağını düşünüyorum. Tabi gerek Ankara Barosu’nun tutumu, gerekse CHP ile HDP’nin içine düştüğü durum ilk değil. Öyle geleneksel yapıları var, gereğini yapıyorlar.,”

Tamamen dine düşmanlık

AK Parti Kayseri Milletvekili İsmail Tamer de, şunları dile getirdi: “Erbaş’ın yapmış olduğu tamamen görevi dahilinde, olması gereken, Kur’an’ın hükümlerinde olan bir açıklama. Kalkıp da öyle bir açıklamaya, hale ki yüzde 99’u Müslüman olan bir ülkede karşı çıkmak, hatta Diyanet’in kapatılmasına kadar istekte bulunmak abesle iştigalden başka bir şey değildir. Bu konuyu kimse kaşımasın. Özellikle bu ülkeyi bölmek isteyen HDP olmak üzere, PKK’ya destek veren aynı zamanda ülkenin temeline dinamit koyan insanların yanında olan bu kişiler, aslında bir an önce gazi Meclis’in çatısı altında görev yapmaları dahi yasaklanması gerekiyor. O açıdan bunların bir an önce bu gibi yıkıcı faaliyetleri durdurulması lazım. Ali Erbaş’ın görüşü asli görevidir. Ona da saygı duymaları lazım. Bu tamamen dine karşı olan bir tutumdur. Şiddetle kınıyorum.”