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CHP Narlıdere meclis üyeleri 2019

CHP Narlıdere belediyesi meclis üyeleri. CHP İzmir Narlıdere belediye meclis üyeleri son dakika açıklandı. CHP 31 Mart yerel seçimlerde Narlıdere belediye başkan adayı Ali Engin’i aday gösterdi. Ali Engin ile birlikte Narlıdere’de yarışacak CHP Narlıdere belediye Meclis üyeleri de belli oldu. CHP İzmir Narlıdere belediye meclis üyesi listesi 2019'da belli oldu.

20 Şubat 2019 Çarşamba 09:26
CHP Narlıdere meclis üyeleri 2019

CHP İzmir Narlıdere belediye meclis üyeleri son dakika açıklandı. CHP 31 Mart yerel seçimlerde Narlıdere belediye başkan adayı Ali Engin’i aday gösterdi. Ali Engin ile birlikte Narlıdere’de yarışacak CHP Narlıdere belediye Meclis üyeleri de belli oldu. CHP İzmir Narlıdere belediye meclis üyesi listesi 2019'da belli oldu.

CHP İzmirNarlıdere İlçe Başkanlığı, İlçe Seçim Kurulu’na aday listesini teslim etti. İşte CHP Narlıdere Belediye Meclis üyesi aday listesinde yer alan bazı isimler şöyle oldu: İbrahim Halil Kılıç, Dolunay Bayer, Mehmet Maltepe, Haydar Gültekin, Fikriye Arslan, Emek Atlas, Pelin Turhan, Erman Uzun, Serpil Akgün, Hakan Bulgun.

CHP İzmir Çeşme belediye meclis üyeleri 2019 isim listesi

CHP Güzelbahçe belediye meclis üyeleri 2019

CHP İzmir Çeşme belediye meclis üyeleri 2019 isim listesi

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Haber Tarihi: 20 Şubat 2019 Çarşamba 09:26
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