0553 313 94 23

CHP İzmir Çeşme belediye meclis üyeleri 2019 isim listesi

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Ceşme İlçe örgütü, 31 Mart yerel seçimlerinde İzmir Çeşme'de yarışacak meclis üyesi adaylarını açıkladı. CHP Çeşme belediye meclis üye listesi YSK’ya teslim edildi. İşte CHP Çeşme belediye başkan adayı Ekrem Oran ile birlikte seçimlere girecek CHP Çeşme belediye meclis üyeleri isim listesi.

19 Şubat 2019 Salı 16:31
CHP İzmir Çeşme belediye meclis üyeleri 2019 isim listesi

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Ceşme İlçe örgütü, 31 Mart yerel seçimlerinde İzmir Çeşme'de yarışacak meclis üyesi adaylarını açıkladı. CHP Çeşme belediye meclis üye listesi YSK’ya teslim edildi. İşte CHP Çeşme belediye başkan adayı Ekrem Oran ile birlikte seçimlere girecek CHP Çeşme belediye meclis üyeleri isim listesi.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 19 Şubat 2019 Salı 16:31
  1. CHP İzmir Çeşme belediye meclis üyeleri 2019 isim listesi
  2. CHP Çeşme belediye meclis üyeleri 2019
  3. chp çeşme belediye meclis üyeleri kim

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    FETÖ'nün sözde "denetçisi" eski hakim hücre evinde enselendi
    1. FETÖ'nün sözde "denetçisi" eski hakim..
    2. Kayserispor’da Atiker Konyaspor..
    3. "Bağdat yönetimi talep ederse Irak'tan..
    4. Sanatçı Emniyet Müdürü Sula;
    5. Bakan Yardımcısı Hamza Yerlikaya..
    6. 500 tonluk kayanın altından 30 saat..
    7. Daday’da Seçim Güvenliği Toplantısı..
    8. Tekvandoda milli görev
    9. Anadolu Motor Genel Müdürlüğü’ne..
    10. Rize’de rehber öğretmen ve ASDEP..
    11. Vali Memiş Başkanlığı’nda ‘Tarım..
    12. SAÜ’de ’Yedi Renk Anadolu’ konseri..
    13. TBMM Genel Kurulu
    14. İzmit’te çevre kirliliğine yer yok
    15. MHP Kastamonu İl Başkanlığı..
    16. Toplum Ruh Sağlığı Merkezinde Tedavi..
    17. SUBÜ’ye yeni Tarım Bilimleri ve..
    18. Devlet desteğiyle kurdu! Şimdi ihracat..
    19. Yüzme Bilmeyen Kalmasın Projesi tüm..
    20. FETÖ’ye finansal destek veren iş..
    Maduro: İnsanlığın geleceğini Türkiye gibi ülkeler belirleyecek
    Maduro: İnsanlığın geleceğini Türkiye gibi ülkeler belirleyecek
    Şırnak'ta önemli gelişme! AK Parti'yi destekleme kararı aldılar
    Şırnak'ta önemli gelişme! AK Parti'yi destekleme kararı aldılar
    Şok liste ortaya çıktı! Mansur Yavaş seçilirse 20 bin CHP'li işe alınacak
    Şok liste ortaya çıktı! Mansur Yavaş seçilirse 20 bin CHP'li işe alınacak
    Fırsatçıların oyunu ellerinde patladı!
    Fırsatçıların oyunu ellerinde patladı!
    Bin Selman talimat verdi: Hepsini serbest bırakın
    Bin Selman talimat verdi: Hepsini serbest bırakın

    Günün Karikatürü

    19 Şubat 2019
    En güvenilir medya isimleri listesi güldürdü
    En güvenilir medya isimleri listesi güldürdü
    Rusya ve Çin'e soğuk duş! S-400'ler zarar gördü
    Rusya ve Çin'e soğuk duş! S-400'ler zarar gördü