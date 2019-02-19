CHP İzmir Çeşme belediye meclis üyeleri 2019 isim listesi Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Ceşme İlçe örgütü, 31 Mart yerel seçimlerinde İzmir Çeşme'de yarışacak meclis üyesi adaylarını açıkladı. CHP Çeşme belediye meclis üye listesi YSK’ya teslim edildi. İşte CHP Çeşme belediye başkan adayı Ekrem Oran ile birlikte seçimlere girecek CHP Çeşme belediye meclis üyeleri isim listesi.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Ceşme İlçe örgütü, 31 Mart yerel seçimlerinde İzmir Çeşme'de yarışacak meclis üyesi adaylarını açıkladı. CHP Çeşme belediye meclis üye listesi YSK’ya teslim edildi. İşte CHP Çeşme belediye başkan adayı Ekrem Oran ile birlikte seçimlere girecek CHP Çeşme belediye meclis üyeleri isim listesi.

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