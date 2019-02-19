CHP Güzelbahçe belediye meclis üyeleri 2019
CHP İzmir Güzelbahçe belediye meclis üyeleri son dakika açıklandı. CHP 31 Mart yerel seçimlerde Güzelbahçe belediye başkan adayı Özdem Mustafa İnce’yi aday gösterdi. Özdem Mustafa İnce ile birlikte Ümraniye’de yarışacak CHP Güzelbahçe belediye Meclis üyeleri de belli oldu. CHP Güzelbahçe belediye meclis üyesi listesi 2019'da belli oldu.19 Şubat 2019 Salı 17:06
CHP İzmir Güzelbahçe belediye meclis üyeleri son dakika açıklandı. CHP 31 Mart yerel seçimlerde Güzelbahçe belediye başkan adayı Özdem Mustafa İnce’yi aday gösterdi. Özdem Mustafa İnce ile birlikte Ümraniye’de yarışacak CHP Güzelbahçe belediye Meclis üyeleri de belli oldu. CHP Güzelbahçe belediye meclis üyesi listesi 2019'da belli oldu.
CHP İzmir Güzelbahçe İlçe Başkanlığı, İlçe Seçim Kurulu’na aday listesini teslim etti. İşte CHP'nin Güzelbahçe Belediye Meclis üyesi aday listesi.
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