0553 313 94 23

CHP Güzelbahçe belediye meclis üyeleri 2019

CHP İzmir Güzelbahçe belediye meclis üyeleri son dakika açıklandı. CHP 31 Mart yerel seçimlerde Güzelbahçe belediye başkan adayı Özdem Mustafa İnce’yi aday gösterdi. Özdem Mustafa İnce ile birlikte Ümraniye’de yarışacak CHP Güzelbahçe belediye Meclis üyeleri de belli oldu. CHP Güzelbahçe belediye meclis üyesi listesi 2019'da belli oldu.

19 Şubat 2019 Salı 17:06
CHP Güzelbahçe belediye meclis üyeleri 2019

CHP İzmir Güzelbahçe belediye meclis üyeleri son dakika açıklandı. CHP 31 Mart yerel seçimlerde Güzelbahçe belediye başkan adayı Özdem Mustafa İnce’yi aday gösterdi. Özdem Mustafa İnce ile birlikte Ümraniye’de yarışacak CHP Güzelbahçe belediye Meclis üyeleri de belli oldu. CHP Güzelbahçe belediye meclis üyesi listesi 2019'da belli oldu.

CHP İzmir Güzelbahçe İlçe Başkanlığı, İlçe Seçim Kurulu’na aday listesini teslim etti. İşte CHP'nin Güzelbahçe Belediye Meclis üyesi aday listesi.

 

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 19 Şubat 2019 Salı 17:06
  1. İzmir
  2. CHP Güzelbahçe belediye meclis üyeleri 2019
  3. güzelbahçe belediyesi meclis kararları
  4. güzelbahçe belediyesi duyurular
  5. güzelbahçe belediyesi haberleri
  6. güzelbahçe belediyesi zabıta
  7. güzelbahçe belediye başkan yardımcısı
  8. güzelbahçe belediyesi yaz kursları
  9. güzelbahçe belediyesi iş başvurusu
  10. güzelbahçe eski belediye başkanları

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Adaylık listesi teslim süresi sona erdi
    1. Adaylık listesi teslim süresi sona erdi
    2. Üvey babasınca darbedildiği öne..
    3. Durdurulan araçta 2 kilogram reçine..
    4. 80 metre yükseklikte 2 gündür..
    5. Mısır'da Sisi resmen intikam aldı!
    6. Şanlıurfa’da 57 kilo 500 gram esrar..
    7. Yamaçta mahsur kalan keçi AKUT..
    8. ETSO, Bölge Kariyer Fuarı ‘DKF’19’a..
    9. Döviz kurları
    10. Fethiye Kısa Mola Merkezi hizmete..
    11. Togar: “Tevazu, samimiyet ve gayretle..
    12. CHP Güzelbahçe belediye meclis üyeleri..
    13. Çocuklarda diş çürükleri neden olur?
    14. Cevdet Yılmaz, İstanbul Sabahattin..
    15. Ağrılı Türk Halk Müziği Sanatçısı Erol..
    16. İl Müdürü açıkladı! İşte Türkiye'deki..
    17. Başkan Balta: “5 yılda 356 kilometre..
    18. Yerel Seçimlere katılacak siyasi..
    19. FÜ’den Murad Camisine yardım çağrısı
    20. Elazığ’da ’Etkili Yönetim ve Liderlik’..
    21. Almanya ve Fransa, Avrupa'nın "ortak..
    22. Irak Genelkurmay Başkanı'ndan Kerkük'e..
    23. Sarı yeleklilerden Fransa'daki..
    24. Sepsisin teşhisini hızlandıran yeni..
    25. Rus savaş gemileri Çanakkale..
    26. Adana'da ilk "tanzim satış noktası"..
    27. Temizlik görevlileri buldukları..
    28. Yerel seçime doğru
    29. Erhan Kılıç kimdir? Erhan Kılıç CHP..
    30. Başkan Kılıç: “Bizim en önemli..
    Maduro: İnsanlığın geleceğini Türkiye gibi ülkeler belirleyecek
    Maduro: İnsanlığın geleceğini Türkiye gibi ülkeler belirleyecek
    Şırnak'ta önemli gelişme! AK Parti'yi destekleme kararı aldılar
    Şırnak'ta önemli gelişme! AK Parti'yi destekleme kararı aldılar
    Şok liste ortaya çıktı! Mansur Yavaş seçilirse 20 bin CHP'li işe alınacak
    Şok liste ortaya çıktı! Mansur Yavaş seçilirse 20 bin CHP'li işe alınacak
    Fırsatçıların oyunu ellerinde patladı!
    Fırsatçıların oyunu ellerinde patladı!
    Bin Selman talimat verdi: Hepsini serbest bırakın
    Bin Selman talimat verdi: Hepsini serbest bırakın

    Günün Karikatürü

    19 Şubat 2019
    En güvenilir medya isimleri listesi güldürdü
    En güvenilir medya isimleri listesi güldürdü
    Rusya ve Çin'e soğuk duş! S-400'ler zarar gördü
    Rusya ve Çin'e soğuk duş! S-400'ler zarar gördü