CHP beslemesi LGBTİ çocuklara göz dikti

Hakkı Bilir İstanbul

Türkiye’de en büyük desteği CHP’li belediyelerden gören eşcinsel sapkınlar, yeni bir ahlaksızlığa daha imza attı. CHP’li Şişli ve Kadıköy Belediyeleri bünyesinde faaliyet gösteren Kent Konseyi LGBTİ Meclisleri birer bildiri yayınlayarak ‘LGBTİ çocukların’ var olduğunu iddia etti. Herhangi bir aidiyetlerinin oluşmadığı bir dönemde çocukları sapkın emellerine alet eden homolara CHP’li belediyeler adeta kol kanat gerdi. Yeryüzünün en aşağılık fiilini işleyen LGBTİ’li sapkınların, üniversitelerde başlayan, liselerde devam eden ve son olarak çocuklarımıza kadar uzanan kirli elleri, kamuoyunda infiale neden oldu.

CHP’li belediyeler

Alman Vakıfları, AB fonları, Soros’un kirli paraları ve CHP’nin siyasi desteğiyle ülkemizde kirli faaliyetler yürüten eşcinsel sapkınlar, provokasyonda sınır tanımıyor. Müslümanların en kutsal zaman dilimi Ramazan ayı arifesinde iğrenç bir bildiri yayımlayan LGBTİ’li homolar, ahlaki bir terörizmin yapı taşlarını örüyor. CHP’li belediyelere bağlı Kent Konseyleri bünyesinde faaliyet yürüten LGBTİ Meclisleri isimli sapkınlar güruhu, Müslüman Türk milletinin sinir uçlarıyla oynamaya devam ediyor. Kadıköy Belediyesi Kent Konseyi LGBTİ Meclisi skandal bir açıklamada bulundu. “LGBTİ çocuklar vardır” diyen sapkınlar, “Yok sayılan, baskı şiddet ve zorbalıkla yüzleşen, ‘onarım terapisi’ adı altında istismara maruz bırakılan çocuklar” ifadelerini kullandı.

Sapkınlar boş durmuyor

Bir başka CHP’li belediye olan Şişli’ye bağlı Kent Konseyi’ndeki LGBTİ Meclisi de benzer bir rezaletin mimarı oldu. LGBTİ’li ahlaksızlar tarafından yapılan açıklamada, “Yerel yönetimleri ve uluslararası sözleşme taraflarını tüm çocukların haklarını korumaya ve kapsayıcı politikalar üretmeye davet ediyoruz” denildi. Üniversitelerde öğrenci kulüpleri adı altında faaliyet yürüten sapkınların, sırasıyla liselere son olarak da çocuklarımıza kadar el uzatması bardağı taşıran son damla oldu. CHP’li belediyelerden, sapkınların imza atmış olduğu küstahlığa yönelik hiçbir tepki gelmemesi de, zihniyetlerinin kirliliğini gözler önüne serdi.

Çocuklarımıza el uzattılar

Sapkınların çatı kuruluşu KAOS GL de boş durmuyor. KAOS GL’de yer alan bir haberde, “LGBTİ çocukları ayrımcılığın her boyutunu yaşıyor” başlıklı bir içerik yayınlandı. Yine aynı site, Aslı Alpar’ın ‘LGBTİ çocukları’ konu alan sapkın içerikli karikatürlerini ‘Onlara yalnız olmadıklarını söyleyin’ başlığıyla yayınladı.