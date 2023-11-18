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Yaşam Ceviz ağacının dibinde oturmak sakıncalı mıdır?
Yaşam

Ceviz ağacının dibinde oturmak sakıncalı mıdır?

Yeniakit Publisher
2023-11-18 22:11:00 -
Ceviz ağacının dibinde oturmak sakıncalı mıdır?

"Ceviz ağacının dibinde ve gölgesinde oturulmaz, adamı erken öldürür" diye eski bir inanış vardır. Peki gerçekten bu atasözünün gerçeklik payı var mı?

Cevizin faydaları saymakla bitmez. Hatta ceviz kadar ceviz ağacı da oldukça yararlıdır. Fakat "Ceviz ağacının dibinde ve gölgesinde oturulmaz, adamı erken öldürür" diye eski bir inanış vardır. Peki gerçekten bu atasözünün gerçeklik payı var mı? Bilimsel olarak kanıtlandı.

Ceviz ağacı sülfür salgılar ve bu gaz da dibe çöker. Zehirli olduğu bilinen sülfür gazı insanı sersemletir. Diğer gazlardan ağır olduğu için dibe çöken bu gaz ceviz ağaçlarının köklerinde bol bulunur ve bu yüzden insanların ceviz ağacı dibine oturması sakıncalıdır.

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