06/04/2026

T.C

ÇEŞME İCRA MÜDÜRLÜĞÜ

SATIŞ İLANININ İLANEN TEBLİĞİ

DOSYA NO :2024/300 Talimat

Alacaklı : Dünya Varlık Yönetim Anonim Şirketi, 3220847832 Vergi Nolu,

VEKİLİ : Av.Erdem Demir

BORÇLU : YÖRÜK İNŞ MÜH SAN VE TİC AŞ, 9830031662 Vergi Nolu,

Atatürk Cad No:386 Liman İş Hanı K:3 D:308 Alsancak Konak / İZMİR

Özellikleri : İzmir İl, Çeşme İlçe, REİSDERE Mahalle/Köy, KERMEN YALISI MEVKİİ Mevkii, 4009 Ada, 3 Parsel 19/02/2026 tarihli Tapu Yazısı gereği Taşınmazın Yeni Ada Parseli 3002 Ada 13 Parsel Tapu Kaydı: Çeşme Tapu Müdürlüğünün bila tarih ve E-63011753-160.02- 13694920 sayılı yazısı ekinde bulunan tapu kaydına göre; İzmir İli, Çeşme İlçesi, Reisdere Mahallesi, Kermeyan Yalısı Mevkiinde, 4009ada 3 parsel numaralı, 500 m2 yüzölçümlü, Arsa vasıflı taşınmaz A*** Y*** adına kayıtlıdır. Tapu Kaydı üzerinde, Birden fazla icrai haciz ve kamu haczi şerhi, T.C. Ziraat Bankası lehine 21.05.2009 tarihinde konulmuş 500.000,00 TL bedelli İpotek Şerhi vardır. (Borçlu Yörük İnşaat Mühendislik A.Ş.)Dava konusu taşınmazlar; Çeşme-Ildır Köyü arasındaki ulaşımın sağlandığı ve Reisdere Şifne Bölgesinin içinden geçen caddeden (6000 Sokak) denize doğru ayrılan 6215 sokağın sonunda konumlandırılmıştır. Taşınmazın bulunduğu alanda yollar fiilen açılmamıştır. Bu alandaki imar uygulaması mahkeme tarafından iptal edildiğinden uzun zamandan beri faaliyet yapılamamaktadır. Taşınmazın doğu cephesi tamamen yazlık konutlar ile yapılaşmasını tamamlamıştır. Taşınmaz boş olup üzerinde herhangi bir muhdesat bulunmamaktadır. Denize yaklaşık 150 m. mesafede Çeşme İlçe Merkezine yaklaşık 15 Km. uzaklıkta bulunmaktadır.(Bilgiler bilirkişi raporundan alınmıştır.)

Adresi : Yalı Mahallesi 6273 Sokak No:1 Çeşme / İZMİR

Yüzölçümü : 500 m2

İmar Durumu: Çeşme Belediye Başkanlığı, İmar ve Şehircilik Müdürlüğünden alınan E.97335617-10.-98411 sayılı yazıda;

İzmir İli, Çeşme İlçesi, Reisdere Mahallesi'nde tapuda 4009 ada 3 parsel numarası ile kayıtlı taşınmazı kapsayan alanda İzmir 3. İdare Mahkemesinin 26.12.2001 gün ve E:2001/1241 K:2001/1097 sayılı kararı ile imar uygulaması iptal edildiğinden imar durumu bilgisi ve inşaat izni verilememektir.

Kıymeti: 10.000.000,00 TL

KDV Oranı : %10

Kaydındaki Şerhler: Takyidattaki Gibidir.

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 01/07/2026 - 14:16

Bitiş Tarih ve Saati : 08/07/2026 - 14:16 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 28/07/2026 - 14:16

Bitiş Tarih ve Saati : 04/08/2026 - 14:16

Satış ilanı yerine kaim olmak üzere borçlu YÖRÜK İNŞ MÜH SAN VE TİC AŞ,9830031662 Vergi Nolu, 'e ilanen tebliğ olunur.

Basın No: ILN02450411