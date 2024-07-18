  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Resmi İlanlar ÇEŞME BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN
Resmi İlanlar

ÇEŞME BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

Yeniakit Publisher
2024-07-18 00:00:00 -

ÇEŞME BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

İLAN

Aşağıda adresi, muhammen bedeli, geçici teminatı, ihale tarihi ve  saati belirtilen Belediyemize ait taşınmaz, 2886 Sayılı Kanunun 35/a Maddesi gereğince kapalı teklif usulü ile satışı yapılacaktır. 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanun’unun 17. Maddesinin 4. Fıkrasının  P bendi gereği KDV’den istisnadır. Taşınmazın satış bedeli, ihale onayının alıcıya tebliğinden itibaren 15 gün içerisinde peşin olarak tahsil edilecektir. İhale Çeşme Belediyesi Meclis Salonunda İhale komisyonu  huzurunda yapılacaktır. İhaleye katılmak için isteklilerin en geç ihale gün ve saatine kadar İsteklinin kimliği, İkametgah belgesi, tebligat için adres beyanı, Geçici Teminat makbuzu, İhaleye katılacak tüzel kişi ise; ihaleye tüzel kişi adına katılacak kişinin, Ticaret Sicil Gazetesi ve/veya Ticaret Sicil Gazetesi’ne havi noter tasdikli imza sirkülerinde yetkili kişi olduğunu ve yetki süresini gösteren belge, yetkili kişinin kimliği, İstekli adına vekaleten katılınıyor ise vekaletnamesi, İsteklilerin ortak girişim olması halinde girişim beyannamesi ve ortaklarca imzalı ortaklık sözleşmesi ile birlikte Komisyon Başkanlığına müracaat etmeleri gerekmektedir. İstenilen belgelerin tamamı asıl veya noter tasdikli suret olacaktır. Aksi halde istekli ihaleye kabul edilmeyecektir.  İhale  şartnamesi Belediyemiz Emlak ve İstimlak  Müdürlüğünde görülebilir ve aynı adresten 10.000,00-TL karşılığında temin edilebilir. İhaleye katılmak için  ihale şartnamesinin satın alınması  zorunludur.           
 İlanen duyurulur.

Mahalle Ada Parsel Yüzölçümü Niteliği Muhammen Bedel Geçici Teminat İhale Tarihi ve Saati
İzmir İli, Çeşme İlçesi,
Musalla Mahallesi
 
7991
 
  4
 
889,00 m2
 
Arsa
 		 17.000.000,00.-TL 510.000,00.- TL
01.08.2024
Saat:14.00
İzmir İli, Çeşme İlçesi,
Musalla Mahallesi
 		 7991   6 1.106,00 m2
Arsa
 		 22.000.000,00.-TL 660.000,00.-TL 01.08.2024
Saat:14:30
İzmir İli, Çeşme İlçesi,
Ardıç Mahallesi
 		 306  518 3.805,40 m2
Arsa
 		 300.000.000,00.TL 9.000.000,00.TL 01.08.2024
Saat:15:00
 

#ilangovtr

Basın No: ILN02061663