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Cerrahlara fener olacak teknoloji OMÜ’de

TİSK Mikrocerrahi ve Rekonstrüksiyon Vakfı, ölü ve canlı dokuyu ayırt edip hemen gösterebilme özelliğine sahip “SPY floresans görüntüleme” cihazını, Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Tıp Fakültesi Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Ana Bilim Dalına bağışladı.

12 Mart 2019 Salı 15:34
Cerrahlara fener olacak teknoloji OMÜ’de

TİSK Mikrocerrahi ve Rekonstrüksiyon Vakfı, ölü ve canlı dokuyu ayırt edip hemen gösterebilme özelliğine sahip “SPY floresans görüntüleme” cihazını, Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Tıp Fakültesi Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Ana Bilim Dalına bağışladı.


Tıp Fakültesi Dekanlığında gerçekleştirilen teslim törenine; Rektör Prof. Dr. Sait Bilgiç, TİSK Mikrocerrahi ve Rekonstrüksiyon Vakfı Yönetim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Türker Özkan, cihazın distribütörü KİYPO İleri Teknoloji Sağlık Sistemleri A.Ş. CEO’su Volkan Uyanık, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Kuran, Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ayhan Dağdemir, Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Ahmet Demir, Dekan Yardımcıları Prof. Dr. Özcan Yılmaz ve Prof. Dr. Levent Güngör ile Plastik Cerrahi Anabilim Dalı öğretim üyeleri katıldı. KİYPO İleri Teknoloji Sağlık Sistemleri A.Ş. CEO’su Volkan Uyanık ilk olarak toplantıya katılanlara barkovizyon eşliğinde sunum yaparak cihaz hakkında bilgi verdi.



“Bu cihaz sağlam ve ölü dokuyu birbirinden hemen ayırt edebiliyor”


Toplantıda yer alan TİSK Mikrocerrahi ve Rekonstrüksiyon Vakfı Yönetim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Türker Özkan, “Bu cihazı, karanlık bir odada bir cerrahın eline verilmiş bir fener gibi düşünebiliriz. Cerrah da bu cihazı iyi kullanırsa çok daha iyi işler yapacaktır. Cihaz, kan dolaşımının olduğu her yerde kullanılabilir. Örneğin bir mayın patladığında kişide oluşan yaralanmaya müdahale edebilmek için yaklaşık bir hafta bekliyoruz, sağlam dokuyla ölü doku belirginleşsin diye. Bu cihaz sağlam ve ölü dokuyu birbirinden hemen ayırt edebiliyor. Sonuçta hem zaman kazandırıyor hem daha iyi tedavi şansı sunuyor. Cihazı Samsun’a, OMÜ’ye kazandırmaktan dolayı mutluluk duyuyoruz. Hayırlı olmasını temenni ediyorum” diye konuştu.



“Torbaya ekstra şeyler koyunca çalışma azmimiz daha da artıyor”


Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Ahmet Demir de aktif ve sürekli üretim odaklı bir çalışma içinde olduklarına dikkat çekerek, “Rektörlüğümüz, Dekanlığımız, Başhekimliğimiz bizlere her zaman gereken destekleri sağlıyorlar. Tabii, bunların yanında torbaya ekstra şeyler koyunca çalışma azmimiz daha da artıyor. Bağış için teşekkür ediyoruz” ifadelerini kullandı.



“Cihaz daha güvenli bir çalışma imkânı sağlayacak”


Son olarak söz alan Rektör Prof. Dr. Sait Bilgiç ise Tıp Fakültesinde genç, dinamik, heyecanlı ve fedakâr bir ekiple çalışmalar yürüttüklerine dikkat çekerek, “Özellikle plastik cerrahi ekibimiz, uyumlu ve tamamen hizmet aşkıyla çalışıyor. Bu cihaz da daha güvenli bir çalışma imkânı sağlayacak kendilerine. Bu nedenle ben de cihazın kurumumuza kazandırılmasında katkısı olan herkese teşekkür ediyorum. İnşallah burada güzel çalışmalara vesile olacaktır” ifadelerine yer verdi.


Toplantının sonunda bağış protokolü imzalanırken, daha sonra cihazın çalışma fonksiyonları test edildi. Rektör Prof. Dr. Sait Bilgiç, günün anısına Vakıf Yönetim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Türker Özkan’a fidan sertifikası takdim etti. Prof. Dr. Ahmet Demir de yine Özkan’a plaket sundu.

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Haber Tarihi: 12 Mart 2019 Salı 15:34
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