İLAN

SİVAS VALİLİĞİ

ÇELEBİLER KÖYÜ TÜZEL KİŞİLİĞİ'nden

SATIŞI YAPILACAK TAŞINMAZLAR

Sıra No İli İlçe Mahalle / Köy Ada No Parsel No Cinsi Yüzölçümü (m²) Hisse İmar Durumu Tahmini Bedeli (TL) Geçici Teminatı (TL) İHALE TARİHİ İHALE SAATİ 1 Sivas Merkez Çelebiler Köyü 136 499 Ham Toprak 20.942.84 Tam Bir kısmı yol ve ticaret alanında, bir kısmı imar planı dışında 31.500.000,00 7.875.000,00 26/12/2025 13:30

AÇIKLAMALAR:

1- Yukarıda özellikleri ve ihale bilgileri belirtilen 1 adet taşınmazın satış ihalesi 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesine göre Açık Teklif Usulü ile karşısında belirtilen tarih ve saatte Sivas Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü Hizmet Binasının Zemin Katında bulunan konferans salonunda toplanacak Komisyon huzurunda yapılacaktır.

2- İhaleye ilişkin şartname, mesai saatleri dahilinde Muhsin Yazıcıoğlu Bulvarı No:43/ SİVAS adresinde bulunan Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü (Milli Emlak Müdürlüğü) hizmet binasında görülebilir veya bedelsiz olarak aynı adresten temin edilebilir.

3- İhaleye katılmak isteyen isteklilerin ihale saatine kadar;

a) Tedavüldeki Türk Parası cinsinden Mevduat ve Katılım Bankalarının verecekleri süresiz teminat mektubu ( süresiz ve limit içi olması, bunların teminat mektubunda görünmesi, teyit yazısının ibrazı), teminat mektubu dışındaki geçici teminatların ise nakden Çelebiler Köyü Tüzel Kişiliği hesabına (makbuzun açıklama kısmında taşınmaza ait bilgiler belirtilecektir) yatırılması ve ihale saatine kadar makbuzlarının İhale Komisyonuna sunulması gerekmektedir.

b)Yasal yerleşim yerini gösterir belge (ikametgah ilmuhaberi)

c)Tebligat için Türkiyede adres göstermeleri (Adres Beyanı)

d) İhaleye ortaklık şeklinde iştirak edilmesi halinde noter tasdikli ortak girişim beyannamesi,

e) Gerçek kişiler için T.C. kimlik numarasını bildirmeleri ve nüfus cüzdanı örneği (aslı, ihale sırasında ibraz edilecek), özel kişiler adına vekaleten ihaleye giren kişilerden noter tasdikli vekaletname, tüzel kişilerin vergi kimlik numaralarını bildirmeleri, özel hukuk tüzel kişilerin idari merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya sicile kayıtlı olduğu Ticaret ve Sanayi Odasından veya benzeri meslek kuruluştan ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış sicil kayıt belgesi ile tüzel kişiler adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiş imza sirküleri ve vekaletnameyi vermeleri, kamu tüzel kişilerinin ise yukarıda (a) ve (c) bentlerinde belirtilen şartlardan ayrı olarak tüzel kişiler adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin temsile yetkili olduğunu belirtir belgeyi ihale saatine kadar komisyon başkanlığına vermeleri zorunludur.

4- İsteklilerin ihale saatine kadar ihale Komisyonuna ulaşmış olması kaydıyla yukarıda belirtilen belgelerle birlikte 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu hükümlerine göre hazırlayacakları teklif mektuplarını posta ile iadeli taahhütlü olarak gönderebilirler. Postada meydana gelebilecek gecikmeler kabul edilmez. Faks ve elektronik posta ile yapılacak miracaatlar kabul edilemez.

5- İstekliler taşınmazların fiili ve hukuki durumunu görmüş, beğenmiş ve ilgili kurum ve kuruluşlardan her türlü araştırmayı yaparak taşınmazı mevcut haliyle kabul etmiş olarak ihaleye katılmış sayılacak olup, sonradan ortaya çıkabilecek durumlar için herhangi bir hak ve tazminat talep edilmeyecektir.

6- İhale bedeli, ihale kararının ihale yetkilisince onaylanmasını müteakip, istekliye yapılacak tebligat sonrasında tebligatta belirtilen süre zarfında peşin olarak ödenecektir.

7- Taşınmaz satuış ihalesinde doğacak her türlü masraf, vergi, stopaj, harç, KDV vb. istekliye (alıcıya) aittir.

8- Satışa esas taşınmazın imar durumu ilanda belirtilmiş olmasına rağmen, taşınmazın bağlı olduğu imara esas bölgedeki yetkili idarenin imar durumuyla ilgili değişiklik yapmak/yaptırmak vb. her türlü işlem masraflarıyla birlikte istekliye aittir. İstekli taşınmazı satın aldıktan sonra bununla alakalı İdareden hiçbir talepte bulunamaz, hak iddia edemez.

9- Komisyon gerekçelerini belirtmek suretiyle ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. Komisyonun ihaleyi yapmama kararı kesindir. Komisyonun ihaleyi yapmama kararına itiraz edilemez.

10- Çelebiler Köyü Tüzel Kişiliği İban No: TR 0200 0100 2113 4449 7076 5003 - T.C. Ziraat Bankası

İLAN OLUNUR

