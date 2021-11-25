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Aktüel Celal Gülep Hoca kimdir? Celal Gülep Mahmud Efendi’nin neyi olur?
Aktüel

Celal Gülep Hoca kimdir? Celal Gülep Mahmud Efendi’nin neyi olur?

Nakşibendi tarikatının İsmailağa şubesinin Şeyhi Mahmud Efendi Hazretlerinin Pendik Vekili Celal Gülep Hoca vefat eti. Celal Gülep Hoca’nın vefatı üzerine İsmailağa’dan açıklama geldi.

Yeniakit Publisher
2021-11-25 07:53:00 - 2021-11-25 07:53:51
Celal Gülep Hoca kimdir? Celal Gülep Mahmud Efendi’nin neyi olur?

Mahmud Efendi Hazretlerinin Pendik Vekili Celal Gülep Hoca Hak’a yürüdü. Mahmud Efendi Hazretlerinin Pendik Vekili Celal Gülep Hoca’nın vefatına ilişkin olarak İsmailağa’dan şu açıklama yapıldı:’Mahmud Efendi Hazretlerimizin Pendik vekili, ilim talebelerinin yetişmesi ve emr-i bi’l-ma‘rûf hususunda hizmetleri bulunan pek kıymetli Celal Gülep Hocamız vefât etmiştir. Merhûm hocamıza Mevlâ Teâlâ’dan rahmet diler, başta ailesi ve talebeleri olmak üzere tüm sevenlerine sabr-ı cemîl ve ecr-i cezîl niyâz ederiz."

 

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