Çek dolandırıcılığı hortladı!

Çek dolandırıcılığı vakalarında küresel çapta yeniden yükselişte. Uzmanlar kağıt çeklerin zaman içerisinde güvenlik konusunda ciddi zafiyetleri oluştuğuna dikkat çekiyor.

İnternet bankacılığı ve elektronik ödemeler gün geçtikçe yaygınlaşıyor. Yine de çek dolandırıcılığı hâlâ var ve Fox Business’ın haberine göre bu dolandırıcılık türünde son günlerde yeniden bir canlanma söz konusu.

Faturalarını internet üzerinden ödeyenler ve sık sık kağıt çek yazmayanlar bu dolandırıcılık türüne bağışık olduklarını düşünebilirler. Ancak habere göre bu bireylerin de tekrar düşünmesinde fayda var. Zira kalpazanlar çeşitli sinsi dolandırıcılık yöntemleri kullanarak fiziksel bir kontrol olmadan bile çek hesabı bilgilerinize erişebilir.

Haberde Amerikan Bankacılar Birliği (ABA) sözcüsü Sarah Grano konuyla ilgili açıklamasında, “Karmaşık çek sahtekarlığındaki artış ciddi bir sorun ve Amerikan Bankacılar Birliği üyelerimizle ve diğer paydalarımızla işbirliği içerisinde gerçek sorunu, yani müşterileri ve onlara hizmet veren bankaları avlayan kötü aktörleri, hedef alan yenilikçi çözümler uyguluyor” ifadelerine yer verdi. Grano devlet kurumlarıyla birlikte çalışmanın başarı şanslarını artırdığına da dikkat çekti.

Fox Business haberine göre son birkaç yıldır ABD’de müşteriler tarafından bildirilen çek sahtekarlığı iddialarında önemli bir artış görüldü. Wells Fargo’nun Küresel Dolandırıcılık ve Şikayet Operasyonları Başkanı Joe Bernardo, “Her geçen yıl daha az kişi kağıt çek kullanıyor olsa da dolandırıcılar bu düşük teknolojili ödeme yöntemine saldırmayı tercih ettiklerini gösterdiler” diyor.

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ABD Hazinesi'nin soruşturma kolu olan Mali Suçlar İnfaz Ağı (FinCEN), dolandırıcılık eğilimlerini ve istatistiklerini takip ediyor. Bernardo konuyla ilgili açıklamasında, “Sadece bu yıl FinCEN, çek sahtekarlığının son üç yılda iki kattan fazla arttığına dair bir uyarı yayınladı” ifadelerine yer verdi. Uyarının yayınlandığı raporda 2021’de 350 bin vakaya karşılık geçen yıl 680 bin olası çek dolandırıcılığı vakasının bildirildiği belirtiliyor. Vakalar 2020 yılı raporlarına göreyse %23 artmış durumda.

Bernardo dijital ödeme yöntemleriyle karşılaştırıldığında kağıt çeklerin adeta zaman içerisinde donduğunu söyledi. Finans uzmanı, “Kredi kartları ve diğer dijital ödeme sistemleri, güvenlik geliştirmeleriyle rutin olarak güncellendi ve değiştirildi. Bu da kağıt çeklerin sahip olmadığı ekstra bir koruma katmanı sağladı" diye ekledi.

Wells Fargo üst düzey yöneticisi, bankacılık ve kredi kartlarındaki çipli işlemler gibi güncel yöntemlerin daha güvenilir hale geldiğini ancak çeklerin güvenlik konusunda aynı hızda gelişmediğini söyledi.

Bernardo, dolandırıcıların günlük normal ticaret sırasında çek çalabildiğini, postadan çek ödemelerini çalabildiğini belirtiyor. Hatta dolandırıcılar kimlik avı dolandırıcılığı yoluyla müşteri kimlik bilgilerini elde ederek çek görüntülerine internet üzerinden inceleyebiliyor ve bir tüketici çek defterinin sahte kopyasını dahi oluşturabiliyor.

Finans uzmanı, “Dolandırıcılar kağıt çek aramak için postalarınızı çalışıyor. Eğer bir çek bulurlarsa tutarı ve alacaklının adını değiştirmeden önce orijinal mürekkebi çekten kimyasal olarak ‘yıkayacaklar’. Bundan sonra hesaptan para çekmek için çeki bozduracaklar” diyor.

Suçluların hesabınıza erişmesinin bir başka yolu da sahte çekler oluşturmak için tüketicinin bir banka hareketinin yakalanması ve hesap numarasının elde edilmesi.

Bernardo, “Bir ofis malzemeleri mağazasından boş çek satın alan dolandırıcı gerçek bir müşterinin hesap bilgileriyle sahte çekler üretiyor ve onlara bu hesaptan para çalmaları için giriş sağlanıyor. Durum her ne olursa olsun suçlunun amacı her zaman aynıdır: Paranızı almak” ifadelerine yer verdi.

Dijital ödemeler çok daha güvenli

Çek kullanıcılarının kalıcı bir işaret olabilecek silinmez siyah jel mürekkep kullanması tavsiye ediliyor. Posta üzerinden gönderilen çeklerde ise posta kutularının değil direkt olarak postanelerin kullanılması oldukça önemli. Uzmanlar hesaplarınızın, hesap özetlerinizin ve bozdurulan çeklerin resimlerinin düzenli olarak gözden geçirilmesini öneriyor. En önemlisi ise olabildiğince dijital ödeme yöntemlerinin kullanılması.

Bernardo, “Hesap hareketlerini gerçek zamanlı olarak izleyebilmeniz için bankanızın mobil uygulamasını kullanmanızı kesinlikle tavsiye ederim. Hesap hareketlerinizde bir şey tuhaf görünüyorsa, yapmadığınız bir işlem görüyorsanız, mümkün olan en kısa süre içinde itiraz ettiğinizden emin olun” dedi.

Daha katmanlı bir güvenlik düzeyi için telefon ve e-posta iletişim bilgilerinizin bankanızın internet sitesinde güncel olarak tutulduğundan da emin olmanız gerekiyor. Bernardo, “Birçok banka şüpheli faaliyet tespit ettiğinde size hızlı bir şekilde ulaşmak için bu kanalları kullanacak” uyarısında bulundu.