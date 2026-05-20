ÇAYIROVA BELEDİYE BŞK.

T.C

ÇAYIROVA BELEDİYE BAŞKANLIĞI

(EMLAK İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ)

İHALE İLANI

Belediyemiz sorumluluğundaki taşınmazların kiralama ihaleleri, Belediyemiz Encümen Salonunda 2886 sayılı Devlet İhale Kanunun 35/a Maddesine göre “Kapalı Teklif Usulü” çerçevesinde muhammen bedelin arttırılması suretiyle ihaleleri yapılacaktır.

No İhale Konusu İş Muhammen

Kira Bedeli Dosya Bedeli Geçici

Teminat İhale Tarihi İhale Saati 1.a İli, Çayırova İlçesi sınırları içerisinde, Belediyemiz mülkiyetinde ve/veya tasarrufunda bulunan 14 farklı lokasyonda İdarenin uygun göreceği alanların, toplam 25 Adet otomatik para çekme makinesi kabini kurulması amacıyla 10 yıllığına kiraya verilmesi işi 2.300.000,00TL+ KDV

(Yıllık) 5.000,00TL 690.000,00TL 01.06.2026 14:00

Bu ihaleden doğacak, her türlü vergi, resim harç vb. masraflar yükleniciye aittir. Kiralama ihalesi bu ilanın 1. maddesinde belirtilen gün ve saatte Çayırova Belediyesi binasında Encümen Toplantı Salonunda yapılacaktır. İhale dosyası 01/06/2026 Pazartesi günü saat 10:00’a kadar (sonrasında dosya teslimi alınmayacaktır) Çayırova Belediyesi Emlak İstimlak Müdürlüğüne teslim edeceklerdir. İdareye verilen bütün belgelerin aslı veya noter onaylı suretleri sunulabileceği gibi İstekliler, istenen belgelerin aslı yerine ihale tarihinden önce İdare

tarafından "aslı idarece görülmüştür" veya bu anlama gelecek şekilde şerh düşülen suretlerini dosyalarına ekleyebilirler.

Kira süresi, sözleşme imza tarihinden itibaren 60 (Altmış) gün sonra başlayacaktır. Yüklenici 60 (Altmış) günlük otomatik para çekme makinesi kabini kurulumu için inşaat süresine sahiptir. Kira bedeli inşaat süresi bitiminde 1 (bir) yıllık+KDV olarak peşin ödenecektir. İhale konusu olan 1 adet otomatik para çekme makinesi kabininin, kabin ve altyapı bedeli olarak 240.000,00 TL belirlenmiş olup, 25 (yirmibeş) adet otomatik para çekme makinesi kabininin, kabin ve altyapı bedeli için toplamda 6.000.000,00-TL tutarında ihale kabin teminatı alınacaktır. Söz konusu kabinlerin kurulumunun tamamlanmasına müteakip yükleniciye (Çayırova Belediyemize Borcu olmaması kaydı ile) kabin teminatı iade edilecektir. İhaleye katılmak isteyenlerin Belediye Emlak ve İstimlak Müdürlüğüne müracaatı gerekmekte olup;



Şirketlerin; Şahıslar;



a) Şartname,Sözleşme tasarısı ve Ek 1,2,3 (İdareden alınacak ve imzalanacak) a) Şartname,Sözleşme tasarısı ve Ek 1,2,3 (İdareden alınacak ve imzalanacak)

b) İmza sirküleri (Noterden) b) İmza Beyannamesi (Noterden)

c) Ticaret sicil gazetesi, Faaliyet Belgesi, Vergi Levhası c) İkametgâh Belgesi, Nüfus cüzdan sureti, Kimlik fotokopisi

d) Geçici teminat.(Makbuz veya Teminat Mektubu süresiz olacak) d) Geçici teminat.(Makbuz veya Teminat Mektubu süresiz olacak)

e) Çayırova Belediyesine borcu olmadığına dair belge e) Çayırova Belediyesine borcu olmadığına dair belge

f) İhale Şartnamesi Satış Bedeli Makbuzu (idareden alınacak) f) İhale Şartnamesi Satış Bedeli Makbuzu (İdareden alınacak)

g) İhale Kabin Teminatı g) İhale Kabin Teminatı



Yukarıda belirtilen belgelerle birlikte, 4. Maddede belirtilen tarih ve saate kadar ihale dosyasının teslim edilmesi ile ihale gün ve saatinde Çayırova Belediye Encümeni’nde hazır bulunmaları gerekmektedir.

İLAN OLUNUR.

#ilangovtr

Basın No: ILN02470162