ÇAYIROVA BELEDİYE BŞK.

İHALE İLANI

KOCAELİ İLİ ÇAYIROVA BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN;

İHALENİN KONUSU:

Mülkiyeti Çayırova Belediye Başkanlığına ait olan, Şekerpınar Mahallesi 418 Ada 71 parsel (31.021,19 m2 alanlı) nolu taşınmazın 5393 sayılı yasanın 18,69,73. maddeleri ve 2886 sayılı yasanın ilgili maddesi gereğince ‘’Arsa Payı Karşılığı (Kat Karşılığı) Usulünde Küçük Sanayi Sitesi İkmal İnşaatı Yapım İşi’’ işi ihale edilecektir.



Mahalle Ada Parsel Arsa Alanı m² Niteliği, İmar Durumu Muhammen Bedel (TL) G.Teminat (%3)(TL) Toplam Genel Brüt İnşaat Alanı (m²) Şekerpınar Mahallesi 418 71 31.021,19 m² Ticari+

Küçük Sanayi Sitesi

E=0,80

hmax=9,5 m 2.221.437.507,00 TL 66.643.125,21 TL 65.529,13 m² Toplam İnşaat Alanı : 65.529,13 m²

İHALENİN YAPILIŞ ŞEKLİ:

İhale Konusu 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 35. Maddesinin (a) fıkrası gereğince ‘’Kapalı Teklif Usulü Arttırma’’ suretiyle yapılacaktır.

İDAREYE İLİŞKİN BİLGİLER:

İdare: Çayırova Belediye Başkanlığı

Adres: Özgürlük Mahallesi Mehmet Akif Ersoy Cad. No:108 Çayırova/KOCAELİ

Telefon: 0(262) 743 79 09

Fax: 0(262) 742 35 40

İHALENİN SAATİ, YERİ VE EVRAKLARIN TESLİM SÜRESİ:

İhale 23/11/2026 Pazartesi Günü Saat: 14:00’ da Belediyemiz Ana Hizmet Binası İhale Komisyonu Salonunda İhaleye iştirak edeceklerin istenen belgelerle birlikte Teklif Zarflarını Yazı İşleri Müdürlüğü’ne en geç 23/11/2026 Pazartesi Günü Saat: 14:00’a kadar vermeleri ya da veya posta yoluyla ulaştırmış olması gerekmektedir. Postada oluşacak gecikmelerden idare sorumlu değildir.

İHALE ŞARTNAMESİNİN TEMİNİ VE BEDELİ:

İhaleye iştirak edecek gerçek ve tüzel kişiler ihale şartnamesini 10.000,00 TL (OnBinTürkLirası ) karşılığında (Belediyemiz Mali Hizmetler Müdürlüğüne veya Vakıfbank TR67 0001 5001 5800 7294 4290 97 hesabına yatırılarak) Çayırova Belediyesi Emlak İstimlak Müdürlüğü’nden (Özgürlük Mahallesi Mehmet Akif Ersoy Cad. No:108 Çayırova/KOCAELİ) temin edebilirler.

GEÇİCİ TEMİNAT:

İhaleye iştirak edecek gerçek ve tüzel kişiler Muhemmen Bedel’in %3 ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. Muhemmen Bedel’in %3 ünden az tutarda geçici teminat veren isteklinin zarfı değerlendirme dışı bırakılacaktır. İstekliler Geçici teminat olarak Vakıfbank TR67 0001 5001 5800 7294 4290 97 ÇAYIROVA BELEDİYESİ hesabına yatırdığına ilişkin makbuzu veya 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 26. Maddesine göre hazırlanacak, Limit Dahili Süresiz Banka Teminat Mektubu veya Hazine Müsteşarlığınca ihraç edilen Devlet iç borçlanma senetleri veya bu senetler yerine düzenlenen belgeleri teklif dosyasında sunacaktır.

İSTENİLEN BELGELER VE İHALE DOSYASININ HAZIRLANMASI:

Teklifler aşağıda belirtilen şekilde Dış zarf içerisinde hazırlanacaktır.

Bu zarf içerisinde;



A - İÇ ZARF

– Teklif Mektubu (Ek-1),

– Cetvel-1: Kat Karşılığı Bağımsız Bölüm Paylaşım Cetveli (İdarece hazırlanmış olup istekli tarafından her sayfası imzalanır),

– Cetvel-2: İdare Payı / Yüklenici Payı Paylaşım Planı (teklif edilen İPO, YPO ve Nakit İdare Payı),

– Cetvel-3: Yüklenici Payı Kademeli Tapu Devir Planı (istekli tarafından imzalanır).

Teklif mektubu ve eklerinin istekli tarafından imzalanması ve teklif mektubunda teklif edilen İPO'nun rakam ve yazıyla açıkça yazılması zorunludur. Bu şartlara uygun olmayan veya üzerinde kazıntı, silinti ya da düzeltme bulunan teklifler kabul edilmez. Teklif mektubu ve cetveller iç zarfa konulduktan sonra iç zarf kapatılır; üzerine isteklinin adı soyadı veya ticaret unvanı ile tebligata esas açık adresi yazılır. Zarfın yapıştırılan yeri istekli tarafından imzalanır ve kaşelenir.

B - DIŞ ZARF

a) İhale şartnamesine ve ekli örneğe uygun olarak hazırlanmış teklif mektubu ve eklerini içeren iç zarf,

b) Türkiye'de tebligat için adres beyanı ile kayıtlı elektronik posta (KEP) adresi (Ek-13),

c) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası Belgesi (ihale tarihinin içinde bulunduğu yıl alınmış): Gerçek kişi olması halinde yerleşim yeri belgesi ve nüfus cüzdanı sureti; tüzel kişi olması halinde Ticaret Sicil Gazetesi ve faaliyet belgesi,

ç) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren belgeler: Gerçek kişilerde noter tasdikli imza beyannamesi; tüzel kişilerde teklif mektubunu imzalayanın noter tasdikli imza sirküleri ile şartname ekindeki standart forma (Ek-9) uygun olarak tüzel kişinin yönetimindeki görevliler ve ortaklık yapısına ilişkin bilgiler,

d) Vekaleten katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi,

e) İstekli tarafından her sayfası imzalanmış İdari Şartname ve ekleri, Özel İdari ve Teknik Şartname ile Sözleşme Tasarısı,

f) İhale dokümanının satın alındığına dair makbuz (doküman bedeli 10.000,00 TL olup Çayırova Belediyesi veznesine veya T.C. Vakıflar Bankası TR67 0001 5001 5800 7294 4290 97 IBAN numaralı hesaba yatırılabilir),

g) Muhammen bedelin en az %3'ü tutarında geçici teminat (Madde 13, Ek-4),

ğ) Çayırova Belediyesine herhangi bir borcu olmadığına dair ihale tarihinden önceki son 15 (onbeş) gün içinde alınmış belge,

h) İş ortaklığı, ortak girişim veya konsorsiyum oluşturmadan tek başına teklif verildiğine dair taahhütname (Ek-2),

ı) Mali durum belgeleri: Banka referans mektubu ve toplam ciro belgeleri (Madde 8, Ek-3),

i) İş deneyim belgesi ve benzer işe ilişkin tevsik edici belgeler (Madde 7),

j) Mevzuat hükümleri uyarınca ihale tarihi itibarıyla kesinleşmiş sosyal güvenlik prim borcu olmadığına dair belge,

k) Mevzuat hükümleri uyarınca ihale tarihi itibarıyla kesinleşmiş vergi borcu olmadığına dair belge,

l) Teknik personel taahhütnamesi (Madde 10, Ek-6),

m) 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 6. maddesinde sayılan yasaklılık hallerinde ve aynı Kanunun 83 ve 84. maddeleri uyarınca ihalelere katılmaktan yasaklı durumda olmadığına dair taahhütname (Ek-8),

n) İşin yapılacağı yerin ve mevcut yapı ile imalatların görüldüğüne dair yer görme belgesi (Madde 25, Ek-7),

o) İhalenin üzerinde kalması halinde, sözleşme imzalanmadan önce kesin teminatı ve 700.000.000,00 TL tutarındaki Tapu Devir Teminat Mektubunu (Ek-14) vereceğine ve 150.000.000,00 TL Nakit İdare Payını sözleşmenin imza tarihinden itibaren 30 (otuz) gün içinde 50.000.000,00 TL (Ellimilyon Türk Lirası), 60 (altmış) gün içinde 50.000.000,00 TL (Ellimilyon Türk Lirası) ve 90 (doksan) gün içinde 50.000.000,00 TL (Ellimilyon Türk Lirası) olmak üzere toplam 150.000.000,00 TL (Yüzellimilyon Türk Lirası) ödeyeceğine dair taahhütname (Ek-11),

ö) Sözleşme Tasarısının 22. maddesinde öngörülen sigortaları yaptıracağına dair taahhütname (Ek-12).

7.2. Belgelerin aslı veya noter onaylı suretleri verilir. Yabancı dilde düzenlenmiş belgeler yeminli tercüman tarafından onaylı Türkçe tercümeleriyle birlikte sunulur. İdare, sunulan belgeleri ilgili kurumlardan teyit edebilir; gerçeğe aykırı olduğu anlaşılan belgelere dayanan teklifler değerlendirme dışı bırakılır ve geçici teminat gelir kaydedilir.



7.3. Mali Durum Belgeleri:

İstekli, bu işi yürütecek mali kapasiteye sahip olduğunu aşağıdaki belgelerle tevsik eder. İş ortaklığına izin verilmediğinden mali yeterlik yalnızca isteklinin kendi belgeleriyle sağlanır; ortakların, iştiraklerin, grup şirketlerinin veya üçüncü kişilerin mali imkânları değerlendirmeye alınmaz.

Banka Referans Mektubu: İstekli, ihale ilan tarihinden sonra düzenlenmiş, bankaların (katılım bankaları dahil) genel müdürlüğünce teyit edilmiş ve İdari Şartname ekindeki örneğe (Ek-3) uygun banka referans mektubu sunar. Mektupta gösterilen kullanılmamış nakdi kredi, kullanılmamış gayrinakdi kredi ve serbest mevduat toplamının en az 1.000.000.000,00 TL (Birmilyar Türk Lirası) olması ve bu tutarın en az 500.000.000,00 TL'sinin (Beşyüzmilyon Türk Lirası) kullanılmamış nakdi kredi ve/veya serbest mevduattan oluşması şarttır. Bu kriter birden fazla bankadan alınan referans mektuplarındaki tutarlar toplanarak sağlanabilir.

Toplam Ciro: İstekli, ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait toplam cirosunu gösteren gelir tablosunun yeminli mali müşavir, serbest muhasebeci mali müşavir veya vergi dairesince onaylı nüshasını sunar. Toplam cironun en az 1.000.000.000,00 TL (Birmilyar Türk Lirası) olması şarttır.

Bu maddedeki şartları sağlamayan isteklilerin teklifleri değerlendirme dışı bırakılır. İdare, sunulan mali belgeleri ilgili banka ve kurumlardan teyit edebilir.

7.4. İş Deneyim Belgesi:

Asgari Şart: İstekli, kamu veya özel sektörde son 15 (onbeş) yıl içinde tek bir sözleşme kapsamında tamamlanmış en az 100.000 m² (yüzbin metrekare) kapalı alanlı komple bina inşaatı yapmış olmalıdır.

Benzer İş: Konut, hastane, alışveriş ve ticaret merkezleri, turistik tesisler, kültür, eğlence ve dinlenme tesisleri, imalathane, fabrika ve benzeri üstyapı olarak tamamlanmış komple bina inşaatı işleri benzer iş olarak kabul edilir.

Kabul Edilecek Belgeler:

– Kamu kurum ve kuruluşlarına yapılan işlerde, işin geçici kabulünün yapıldığını ve kapalı alanını gösteren iş bitirme belgesi,

– Özel sektöre yapılan işlerde; yapı ruhsatı, yapı kullanma izin belgesi, işin sözleşmesi, sözleşmeye ilişkin faturalar ve ilgili Sosyal Güvenlik Kurumu kayıtları ile birlikte işin isteklice yapıldığını ve kapalı alanını gösteren belgeler,

– İsteklinin, ilgili işi alt yüklenici olarak yapmış olması halinde, asıl yüklenici ve iş sahibi idare tarafından onaylanmış alt yüklenici iş bitirme belgesi.

Ortağa Ait Belge: Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait iş deneyim belgesinin sunulması halinde; ticaret sicili müdürlükleri veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren ortaklık tespit belgesi (Ek-10) sunulur. Belge, iş deneyim belgesini kullanan tüzel kişinin temsilcisi ve belge sahibi tarafından imzalanır.

Kabul Edilmeyecek Belgeler: Devam eden işlere ait iş durum belgeleri, iş denetleme ve iş yönetme belgeleri, mezuniyet belgeleri ve grup şirketlerine veya iştiraklere ait belgeler iş deneyimi olarak kabul edilmez.

DİĞER HUSUSLAR:

8.1. Yukarıda sayılan ve tarif edildiği şekilde hazırlanan belgeler iç zarfla birlikte dış zarfa konulur. Kapatılması gereken yerler kapatıldıktan sonra, istekli tarafından kaşelenir ve imzalanır. Dış zarfın üzerinde, Firma adı ve adresi, İdarenin adı ve adresi, İhalenin adı ve tarihi yazılır.

8.2. İdare ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

8.3. Sözleşme İdare ve Yüklenicinin imzası ile yürürlüğe girer.

8.4. İşin süresi 550 gündür.

8.5. Verilen teklifler herhangi bir sebeple geri alınamaz

8.6. Bu ihaleden doğacak, her türlü vergi, resim harç vb. masraflar yükleniciye aittir.

İhaleye iştirak edeceklere duyurulur.



İLAN OLUNUR

ÇAYIROVA BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Bünyamin ÇİFTÇİ

Belediye Başkanı

#ilangovtr

Basın No: ILN02589757