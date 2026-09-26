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Resmi İlanlar ÇAYIRLI ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
Resmi İlanlar

ÇAYIRLI ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

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ÇAYIRLI ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

İLAN

DOSYA NO : 2025/56 Esas

Davacısı Nusret KIRAN Tarafından davalılar ÇAYIRLI MAL MÜDÜRLÜĞÜ, YEŞİLYAKA KÖYÜ MUHTARLIĞI TÜZELKİŞİLİĞİ aleyhine 22/09/2025 tarihli dava dilekçesiyle Çayırlı ilçesi Yeşilyaka köyünde yapılan kadastro çalışmaları sırasında tespit dışı bırakılan Köyönü mevkiinde bulunan 590 parsel sayılı taşınmazlara komşu olan, mevkii sınırları belli tapusuz tarla ve çayır vasfındaki yaklaşık 4000,00 m2 yüz ölçümlü, Kadastro Fen Bilirkişisi Cevdet Özçelik ile Jeodezi ve Fotoğrametri bilirkişileri tarafından tanzim edilen 29/06/2026 havale tarihli raporda kroki ile sınırları belirtilen tescil harici taşınmazlar ile ilgili tescil davası açılmıştır. Dava konusu yerde hak iddia edenlerin 3 aylık yasal süre içerisinde mahkememizde itirazen dava açabilecekleri TMK'nın 713. Maddesi uyarınca ilan olunur. 18.09.2025

#ilangovtr

Basın No: ILN02556341