ÇAYIRLI ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

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DOSYA NO : 2023/97 Esas

Davacısı Güllü ACAR Tarafından davalılar ÇAYIRLI MAL MÜDÜRLÜĞÜ, HASTARLA KÖYÜ MUHTARLIĞI TÜZELKİŞİLİĞİ aleyhine 07/12/2023 tarihli dava dilekçesiyle Çayırlı ilçesi Hastarla köyünde yapılan kadastro çalışmaları sırasında tespit dışı bırakılan Köyönü mevkiinde bulunan 107 ada 27 ve 35 parsel ile 106 ada 2,10,11,12 parsel sayılı taşınmazlara komşu olan, mevkii sınırları belli tapusuz tarla ve sulu tarla vasfındaki yaklaşık 15600,00 m2 ve 7400,00 m2 yüz ölçümlü, Kadastro Fen Bilirkişisi İsmail Alp tarafından tanzim edilen 04/03/2024 tarihli raporda kroki ile sınırları belirtilen tescil harici taşınmazlar ile ilgili tescil davası açılmıştır. Dava konusu yerde hak iddia edenlerin 3 aylık yasal süre içerisinde mahkememizde itirazen dava açabilecekleri TMK'nın 713. Maddesi uyarınca ilan olunur.

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Basın No: ILN01998494