Cavit Erkılınç kimdir? Cavit Erkılınç nereli? Cavit Erkılınç hangi görevlerde bulundu?
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla Resmi Gazete’de yayımlanan kararlara göre Basın İlan Kurumu Genel Müdürlüğü’ne Cavit Erkılınç atandı. Peki Cavit Erkılınç kimdir? Cavit Erkılınç nereli kaç yaşında? Cavit Erkılınç hangi görevlerde bulundu?
Resmi Gazete'de bu sabah yayımlanan Cumhurbaşkanı kararına göre, Basın İlan Kurumu Başkanlığına Cavit Erkılınç atandı. Erkılınç, Basın İlan Kurumu Genel Müdür Yardımcısı olarak görev yapıyordu. Elazığlı olan Cavit Erkılınç aynı zamanda Haksöz yazarı.