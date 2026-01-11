ÇATALCA İCRA DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ
Örnek No:54*
2024/181 TLMT.
TAŞINIRIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI
Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2024/181 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.
|Muhammen Kıymeti
|Adedi
|Cinsi
|Mahiyeti ve Önemli Vasıfları
|1.900.000,00
|1
|Taşıt
|Satışa Konu; 34 GLH 260 Plakalı, MAN Marka, Panelvan TGE 3.180 L5H4 RWD Premlion Tipli, 2023 Model, DMZ085883 Motor No'lu, WMA03VUYXP9016543 Şasi No'lu Beyaz Renkli, Otomatik vitesli, Kamyonet Cinsli aracın TAM HİSSESİ satılacaktır. Aracın KM bilgisi okunanamıştır. Yapılan kontrollerde aracın kaportasında ön tamponda ezik, ön sağ çamurluk ezik, ön tampon çatlak, ön sağ far ve mekanizması kırık durumdadır. Motoru ve şanzımanı yerindedir. Kapıları kapalı anahtarı, ruhsatı, motorlu araç trafik belgesi yoktur. Araç çalışır durumu kontrol edilmemiştir. İç döşeme ve koltukları yerindedir, temizdir. SBM kayıtlarında 2 adet kazası olduğu toplam 11.495 TL kayıtlı hasarı olduğu tespit edilmiştir.
Artırma Bilgileri
|1.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 24/02/2026 - 11:52
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 03/03/2026 - 11:52
|2.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 24/03/2026 - 11:52
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 31/03/2026 - 11:52
08/01/2026
(İİK m.114/4)
