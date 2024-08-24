ÇOCUK OYUN GRUBU, YEDEK PARÇA, KENT MOBİLYALARI, AÇIK ALAN SPOR ALETLERİ, KAUÇUK VE EPDM SATIN ALINACAKTIR

ÇATALCA BELEDİYESİ PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ

ÇOCUK OYUN GRUBU, YEDEK PARÇA, KENT MOBİLYALARI, AÇIK ALAN SPOR ALETLERİ, KAUÇUK VE EPDM TEMİNİ VE MONTAJI İŞİ mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İKN : 2024/1092725

1-İdarenin a) Adı : ÇATALCA BELEDİYESİ PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ b) Adresi : KALEİÇİ MAHALLESİ VEZİR FERHATPAŞA CADDESİ 50 ÇATALCA/İSTANBUL c) Telefon ve faks numarası : 2127872063 - 2127873772 ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/



2-İhale konusu mal alımın

a) Adı : ÇOCUK OYUN GRUBU, YEDEK PARÇA, KENT MOBİLYALARI, AÇIK ALAN SPOR ALETLERİ, KAUÇUK VE EPDM TEMİNİ VE MONTAJI İŞİ b) Niteliği, türü ve miktarı : 17 Kalem Çocuk Oyun Grubu/Elemanı, 11 Kalem Yedek Parça, 7 Kalem Kent Mobilyası, 9 Kalem Açık Alan Spor Ekipmanı, 2 Kalem Kauçuk vb ve 1 Kalem EPDM olmak üzere toplam 47 Kalem Mal Alım İşi

Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir. c) Yapılacağı/teslim edileceği yer : Çatalca İlçe Sınırları İçerisindeki parklar ç) Süresi/teslim tarihi : 50 takvim günü içerisinde; idarenin talebi doğrultusunda peyder pey teslim edilecektir. d) İşe başlama tarihi : Sözleşme imzalanmasını müteakip izleyen gün işe başlanır.



3-İhalenin

a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati : 16.09.2024 - 11:00 b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres) : Park ve Bahçeler Müdürlüğü Toplantı Salonu Çatalca/İstanbul



4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler;

4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır.

4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.

4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.

4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir veya noter tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belgeye ilişkin bilgiler,

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler: İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler: 4.3.1. İş deneyimini gösteren belgelere ilişkin bilgiler: Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kesin kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 40 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgelere veya teknolojik ürün deneyim belgesine ait bilgiler. 4.3.2. 4.3.2.1. Standarda ilişkin belgelere ait bilgiler: 3- TURKAK ONAYLI TS EN 1176-3 (OYUN ALANI ELEMANLARI-BÖLÜM 3 KAYDIRAKLAR İÇİN İLAVE ÖZEL GÜVENLİK KURALLARI VE DENEY METOTLARI)

Polietilen ürünlerin “TS EN 71-3:2019+A1:2021” standartları gereğince çocuk sağlığına zararlı madde içermediğini gösteren olumlu Türkçe test raporu

Polietilen ürünlerin TS EN 71-2:2020 Standartları gereğince Yanmazlık deneyi olumlu Türkçe test raporu

TS 12427 HİZMET STANDART BELGESİ (YETKİLİ SERVİSLER  OYUN, SPOR VE AV AMAÇLI ALET VE MAKİNELER İÇİN KURALLAR

TS EN 1176-1 (OYUN ALANI ELEMANLARI-BÖLÜM 1: GENEL GÜVENLİK KURALLARI VE DENEY METOTLARI)

TS EN 1176-6 (OYUN ALANI ELEMANLARI-BÖLÜM 6: SALLANMA ELEMANLARI İÇİN İLAVE ÖZEL GÜVENLİK KURALLARI VE DENEY METOTLARI)

TS EN 16630 (Sabit olarak kurulmuş açık hava egzersiz ekipmanları- Güvenlik gereklilikleri ve test metotları)

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler: 4.4.1.

Kamu veya özel sektörde gerçekleştirilmiş ve tek sözleşmeye dayalı her türlü çocuk oyun alanı donatı elemanları, kent mobilyaları, dış mekan spor aletleri bir arada veya ayrı ayrı satışı benzer iş olarak kabul edileceKtir.



5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.



6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecek olup yerli malı teklif eden yerli istekliye ihalenin tamamında % 15 (yüzde on beş) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.



7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.



8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.



9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.





10. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.



11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.



12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.



13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (Doksan) takvim günüdür.



14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.



15. Diğer hususlar:

Teklif fiyatı ihale komisyonu tarafından aşırı düşük olarak tespit edilen isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.

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Basın No: ILN02079995