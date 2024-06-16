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Resmi İlanlar

ÇATALCA BELEDİYE BAŞKANLIĞI İHALE İLANI

Yeniakit Publisher
2024-06-16 00:01:00 -

ÇATALCA BELEDİYE BAŞKANLIĞI İHALE İLANI

     Mülkiyeti Belediyemize ait aşağıda özellikleri belirtilen Gayrimenkuller 02/07/2024 Salı günü saat  11.00'de 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu' nun 45 inci maddesine göre, Çatalca Belediye Başkanlığı Encümen Salonunda sırasıyla açık teklif usulü kiraya verilecektir.

1-) İhaleye katılmak isteyenler en geç ihale günü saat 10.30' a kadar müracaat dosyalarını, Belediye Emlak ve İstimlak Müdürlüğü' ne vereceklerdir.

2-) İhaleye iştirak etmek isteyenler;

Özel Kişiler: Nüfus cüzdan sureti, ikametgâh senedi tebligat adresi tahmin edilen bedelin %3’ü oranında geçici teminat makbuzu, Çatalca Belediyesine borcu olmadığına dair belge, Adres Beyanı, vekâleten ihaleye katılıyor ise istekli adına teklifte bulunacak kimseler vekâletname getireceklerdir.

Tüzel Kişiler: Ticaret ve Sanayi Odasından veya benzeri bir makamdan ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış faaliyet belgesi, İmza sirküleri, ihaleye katılacak kişinin noter onaylı yetki belgesi, ticaret sicil gazetesi, ortak katılım olması halinde ortaklık belgesi, geçici teminat makbuzu ile şirket ana sözleşme sureti, makbuzu, Adres Beyanı ve Çatalca Belediyesine borcu olmadığına dair belge getireceklerdir.

3-) Kiraya verilecek olan gayrimenkullerin muhammen bedelleri ve geçici teminat tutarları aşağıda belirtilmiştir.

4-) Geçici teminatlar kiralama süreleri dikkate alınarak muhammen kira bedeli üzerinden %3 oranında alınır.

5-) Kesin teminat ihale bedeli üzerinden toplam kira süresi temel alınarak %6 oranında alınacaktır.

6-) Aşağıdaki listede  3. 12. 19. 20. 21. 23. 25. 34. 46 ve 49. sırada bulunan taşınmazlar için ihaleye katılacak isteklilerin geçici teminat ile birlikte muhammen bedelin 6 katı oranında, iştirak bedeli yatırması gerekmektedir. (3. sıradaki taşınmaz için 12.000,00- TL, 12. sıradaki taşınmaz için 42.000,00- TL, 19. sıradaki taşınmaz için 45.000,00- TL, 20. sıradaki taşınmaz için 51.000,00- TL, 21. sıradaki taşınmaz için 42.000,00- TL, 23. sıradaki taşınmaz için 45.000,00- TL, 25. sıradaki taşınmaz için 30.000,00- TL, 34. sıradaki taşınmaz için 6.000,00- TL, 46. sıradaki taşınmaz için 42.000,00- TL, 49. sıradaki taşınmaz için 33.000,00- TL,  ihale iştirak bedeli yatırılacaktır.)

7-) İhaleye çıkan taşınmazlar için 6 (altı) aylık kira bedeli ve kesin teminat bedeli ihale onayının tebliğine müteakip 15 (on beş) gün içerisinde ödenecek ve ödenmesine müteakip kira sözleşmesi düzenlenecektir.

8-)İstekliler ihaleye ilişkin bilgileri, Çatalca Belediyesi Emlak ve İstimlak Müdürlüğünden alabilir, ihale şartnamesini ücretsiz görebilir.

9-) Çatalca Belediye Başkanlığı ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

Sıra No Mahalle
Mevkii/No		 Kullanım Şekli Kira  Süresi Muhammen Bedel (Aylık) Geçici Teminat
1 Başak Mah. Başöğretmen Cad. No:1  Dükkan 3 Yıl 1.100,00TL 1.180,00TL
2 Başak Mah. Başöğretmen Cad. No:1B  Dükkan 3 Yıl 1.550,00TL 1.674,00TL
3 Celepköy Mah. Mimar Sok. No:19B Kahvehane 3 Yıl 2.000,00TL 2.160,00TL
4 Çakıl Mah. Mustafa Kemal Atatürk Cad. No:15A Dükkan 3 Yıl 6.000,00TL 6.480,00TL
5 Çakıl Mah. Mustafa Kemal Atatürk Cad. No:17B Dükkan 3 Yıl 2.250,00TL 2.430,00TL
6 Çakıl Mah. Mustafa Kemal Atatürk Cad. No:19E Dükkan 3 Yıl 2.250,00TL 2.430,00TL
7 Çanakça Mah. Ayşen Sok. 1. Kat. 19/1 İç Kapı:1 Konut 3 Yıl 1.000,00TL 1.080,00TL
8 Çanakça Mah. Ayşen Sok. 1. Kat. 19/1 İç Kapı:2 Konut 3 Yıl 1.000,00TL 1.080,00TL
9 Çiftlikköy Mah. Sultan Süleyman Cad. No:108/1 Kantar 3 Yıl 1.000,00TL 1.080,00TL
10 Ferhatpaşa Mah. Cumhuriyet Meydanı
Çatalca Belediyesi Çağlayan Ege Ticaret Merkezi Zemin Kat. 2B		 Dükkan 3 Yıl 1 Yıllık
2.400.000,00TL		 216.000,00TL
11 Ferhatpaşa Mah. Mescit Sok. Çatalca Belediyesi Çağlayan Ege Ticaret Merk. No:1 2.Kat İç Kapı:206 Dükkan 3 Yıl 1 Yıllık
600.000,00TL		 54.000,00TL
12 Ferhatpaşa Mah. Erler Cad. No:3H Dükkan 5 Yıl 7.000,00TL 12.600,00TL
13 Ferhatpaşa Mah. Atatürk Cad. No:66A Dükkan 3 Yıl 5.000,00TL 5.400,00TL
14 Ferhatpaşa Mah. Atatürk Cad. No:74/1 Dükkan 3 Yıl 25.000,00TL 27.000,00TL
15 Ferhatpaşa Mah. Hacı Osman Sok. No:2A Dükkan 3 Yıl 10.000,00TL 10.800,00TL
16 Ferhatpaşa Mah. Hacı Osman Sok. No:2 Dükkan 3 Yıl 5.500,00TL 5.940,00TL
17 Ferhatpaşa Mah. Hacı Osman Sok. No:2B Dükkan 3 Yıl 5.500,00TL 5.940,00TL
18 Ferhatpaşa Mah. Hacı Osman Sok. No:2C Dükkan 3 Yıl 5.500,00TL 5.940,00TL
19 Ferhatpaşa Mah. Eğri Sok. No:10 Hanımeli Parkı Park/Büfe 3 Yıl 7.500,00TL 8.100,00TL
20 Ferhatpaşa Mah. Güney Tez Sok. No:14 Tayfun Topçu Parkı Park/Büfe 3 Yıl 8.500,00TL 9.180,00TL
21 Ferhatpaşa Mah. Kadri Duymaz. Sok. No:9      Arif Nihat Asya Parkı Park/Büfe 3 Yıl 7.000,00TL 7.560,00TL
22 Gökçeali Mah. Gökçeali Cad. 180D Dükkan 3 Yıl 5.000,00TL 5.400,00TL
23 Gökçeali Mah. Gökçeali Cad. 224 Kahvehane 3 Yıl 7.500,00TL 8.100,00TL
24 Hisarbeyli Mah. Karakartal Cad. 1.Kat. No:53E Dükkan 3 Yıl 2.500,00TL 2.700,00TL
25 İnceğiz Mah. Hanice Cad. No: 119 Kahvehane 3 Yıl 5.000,00TL 5.400,00TL
26 Oklalı Mah. Berkant Sok. 4C Dükkan 3 Yıl 2.500,00TL 2.700,00TL
27 Örencik Mah. Örencik Cad. 95B Dükkan 3 Yıl 1.500,00TL 1.620,00TL
28 Örencik Mah. Örencik Cad. 120A Dükkan 3 Yıl 2.500,00TL 2.700,00TL
29 Kabakça Mah.Akşemsettin Cad.1. Kat No:13 İç Kapı:1 Dükkan 3 Yıl 2.000,00TL 2.160,00TL
30 Kabakça Mah. Akşemsettin Cad. 4C Dükkan 3 Yıl 5.000,00TL 5.400,00TL
31 Kabakça Mah. Cengizhan Sok. 13 Dükkan 3 Yıl 5.000,00TL 5.400,00TL
32 Kabakça Mah. Cengizhan Sok. 11A Dükkan 3 Yıl 1.000,00TL 1.080,00TL
33 Karacaköy Merkez Mah. Kuleli Cad. Kantar Kantar 3 Yıl 1.500,00TL 1.620,00TL
34 Karacaköy Merkez Mah. Sultan Fatih Cad. No:43 Büfe 3 Yıl 1.000,00TL 1.080,00TL
35 Karacaköy Merkez Mah. Karacaköy Cad. 650A Dükkan 3 Yıl 5.000,00TL 5.400,00TL
36 Karacaköy Merkez Mah. Civan Sok. 1A Dükkan 3 Yıl 2.500,00TL 2.700,00TL
37 Karacaköy Merkez Mah. Civan Sok. 1B Dükkan 3 Yıl 2.500,00TL 2.700,00TL
38 Karacaköy Merkez Mah. Civan Sok. 1C Dükkan 3 Yıl 2.500,00TL 2.700,00TL
39 Karacaköy Merkez Mah. Civan Sok. 1D Dükkan 3 Yıl 2.500,00TL 2.700,00TL
40 Karacaköy Merkez Mah. Civan Sok. 1E Dükkan 3 Yıl 2.500,00TL 2.700,00TL
41 Karacaköy Mah. Civan Sok. No:1H Dükkan 3 Yıl 2.500,00TL 2.700,00TL
42 Kaleiçi Mah. Cevdet Barın Bulvarı 21B Dükkan 3 Yıl 2.500,00TL 2.700,00TL
43 Kestanelik Mah. Dispanser Sok. 14B Konut 3 Yıl 1.000,00TL 1.080,00TL
44 Kestanelik Mah. Kalender Sok. No:1 Konut 3 Yıl 1.000,00TL 1.080,00TL
45 Subaşı Mah. Gökçeali Cad. 337B Dükkan 3 Yıl 5.000,00TL 5.400,00TL
46 Subaşı Mah. Gökçeali Cad. 318 Kahvehane 3 Yıl 7.000,00TL 7.560,00TL
47 Subaşı Mah. Gökçeali Cad. 284A Dükkan 3 Yıl 2.500,00TL 2.700,00TL
48 Subaşı Mah. Gökçeali Cad. 286D Dükkan 3 Yıl 2.500,00TL 2.700,00TL
49 Yalıköy Mah. 29 Ekim Cad. 1D Kahvehane 3 Yıl 5.500,00TL 5.940,00TL

                                                                                                                                                            İLAN OLUNUR.

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Basın No: ILN02050084