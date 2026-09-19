OYUN GRUPLARI VE AÇIK ALAN SPOR ALETLERİ SATIN ALINACAKTIR

İhale Kayıt Numarası (İKN) : 2026/1763001

1- İdarenin 1.1. Adı : ÇATALCA BELEDİYE BAŞKANLIĞI PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ 1.2. Adresi : KALEİÇİ MAHALLESİ VEZİR FERHATPAŞA CADDESİ 50 - ÇATALCA / İSTANBUL ÇATALCA/İSTANBUL 1.3. Telefon numarası : 02127872063 1.4. İhale dokümanının görülebileceği ve indirilebileceği internet sayfası : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2.1. Tarih ve Saati : 06.10.2026 - 11:30 2.2. Yapılacağı (e-tekliflerin açılacağı) adres : Kaleiçi Mahallesi Vezirferhatpaşa Cad. No:50 Çatalca Belediyesi

3.1. Adı : Oyun Grupları ve Açık Alan Spor Aletleri Temini ve Montajı 3.2. Niteliği, türü ve miktarı : 7 adet Tek Kuleli Salıncak Oyun Grubu 10 adet İkili Salıncak 10 adet İkili Tahterevalli 10 adet Zıp Zıp 5 adet Açık Alan Fitness Ekipman Seti ( 5'li Set)

Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir. 3.3. Yapılacağı/teslim edileceği yer : Çatalca İlçe Sınırları İçerisindeki parklar 3.4. Süresi/teslim tarihi : 60 takvim günü içerisinde; idarenin talebi doğrultusunda peyder pey teslim edilecektir. 3.5. İşe başlama tarihi : Sözleşme imzalanmasını müteakip izleyen gün işe başlanır.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin bilgi ve belgeler ile bunların taşıması gereken kriterler: Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin bilgi, belge veya kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin bilgi ve belgeler ile bunların taşıması gereken kriterler: Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin bilgi, belge veya kriter belirtilmemiştir. 4.3.1. Numune sunulması istenmektedir. 4.3.2. İstekli tarafından teklifi kapsamında ihaleye katılım belgesine aktarılarak sunulması ve/veya sağlanması gerektiği bu Şartnamenin 7 nci maddesi dışındaki maddeleri ile teknik şartnamede belirtilen aşağıdaki belgeler ve/veya yeterlik kriterleri: TS EN 1176-1 (OYUN ALANI ELEMANLARI-BÖLÜM 1:

TS EN 16630 (Sabit olarak kurulmuş açık hava egzersiz ekipmanları- Güvenlik gereklilikleri ve test metotları)

mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:4.1. Katılım ve yeterlik kriterlerine ilişkin istekliler tarafından e-teklif kapsamında sunulması gereken bilgi ve belgeler ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgi ve belgelere aşağıda yer verilmiştir:4.1.1. Teklif mektubu.4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgi ve belgeler.4.1.2.2. Vekâleten ihaleye katılma halinde vekile ilişkin bilgi ve belgeler.4.1.3. Geçici teminat.4.1.4 İsteklinin iş ortaklığı olması halinde iş ortaklığı beyannamesi.4.1.5. Yerli malı teklif edenler lehine fiyat avantajından yararlanmak isteyen istekliler tarafından sunulacak yerli malı belgesi5- Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.6- İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.7- İhaleye teklif verecek olanların, EKAP hesabına giriş yaparak ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.8-Teklifler, EKAP üzerinden teklif mektubu ile ihaleye katılım belgesi ve diğer ekler kullanılarak hazırlanacak ve e-imza ile imzalanarak ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.9- İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde vereceklerdir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekliyle birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.10- Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.11- İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.12- Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.13- Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibarentakvim günüdür.14- Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.15-Teklif fiyatı ihale komisyonu tarafından aşırı düşük olarak tespit edilen isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.