ÇATALCA BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Çatalca İlçesi Ferhatpaşa Mahallesi 210 ada 20 ve 21 parseller; 08.11.2010 tasdik tarihli 1/1000 ölçekli Çatalca Merkez ve Yakın Çevresi Revizyon Uygulama İmar planına göre tek başına yapılaşma şartlarını sağlayamadığından İmar ve Şehircilik Müdürlüğünden alınan 08.07.2025 tarih 39072 sayılı imar durum belgesine göre 210 ada 32 parsel ile tevhit edilmesi gerekmektedir.

İstanbul İmar yönetmeliğinin ifraz ve tevhit 8. maddesinin 16.bendine göre ‘’Mevcut haliyle yapılaşmaya elverişli olmayan parsellere ilişkin olarak ilgili idarenin tebliğ tarihinden itibaren 3 ay içerisinde parsellerin maliklerinin kendi aralarında anlaşamadığı takdirde resen tevhit ve ifraz yoluyla çözüme yönelik işlem yapmaya ilgili idare yetkilidir.‘’ hükmü doğrultusunda tevhit işlemleri tarafınızca yapılmadığı takdirde, ilgili işlemlerin belediyemizce yürütülecektir.

#ilangovtr

Basın No: ILN02335032

