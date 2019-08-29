Çarpıcı açıklama: ABD Türkiye'yi bununla oyalıyor

Murathan Seyitoğlu Ankara

Prof. Dr. Sencer İmer, Müşterek Harekat Merkezi ve Türkiye-ABD ilişkilerine yönelik dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu.

“Amerika, ‘Müşterek Harekat Merkezi’yle Türkiye’yi oyalıyor”

Türkiye için Suriye’de “Güvenli Bölge”nin oluşturulmasının önemli olduğuna dikkat çeken Prof. Dr. Sencer İmer, “Suriye’de Amerika’nın çıkarlarıyla Türkiye’nin çıkarları uyuşmadığı için ‘Müşterek Harekat Merkezi’nin çok fazla netice vereceğini düşünmüyorum. Hem Türkiye ve hem de ABD birbirini ‘Müşterek Harekat Merkezi’yle idare ediyor. Amerika’da yapılacak seçimlere kadar ‘Müşterek Hareket Merkezi’yle Türkiye oyalanmış olacak. Diğer taraftan aslında Türkiye’nin de zamana ihtiyacı var elbette. Türkiye’nin kalkınmaya ve ekonomisini düzeltmeye ihtiyacı var. Bütün bunları düşünmemiz gerekiyor.” şeklinde konuştu.

“Gelişen Türkiye ile Rusya işbirliği Ortadoğu ve Orta Asya’ya stabilite getirir”

Türkiye-Rusya ilişkilerinin geldiği aşamaya yönelik de değerlendirmelerde bulunan ANKASAM Stratejik Araştırmalar Merkezi Başdanışmanı Prof. Dr. Sencer İmer, sözlerini şöyle tamamladı:

“Uzun vadeli bakıldığında Rusya’nın Türkiye’ye ihtiyacı var. Her halükarda Türkiye ile Rusya’nın birbirine ihtiyaçlarının olduğu çok net olarak görülüyor. Türkiye ile Rusya arasında gelişen işbirliği Ortadoğu ve hatta Orta Asya’ya stabilite getirir.”