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Ekonomi Canlı altın fiyatları | Çeyrek gram altın ne kadar 20 Ekim Perşembe
Ekonomi

Canlı altın fiyatları | Çeyrek gram altın ne kadar 20 Ekim Perşembe

Altın alacak olanlar ve altın yatırımı yapanlar günlük rakamları yakından takip ediyor. Peki, bugün çeyrek altın ne kadar oldu?

Yeniakit Publisher
2022-10-20 08:52:00 -
Canlı altın fiyatları | Çeyrek gram altın ne kadar 20 Ekim Perşembe

Altın son yıllarda yatırımcısının yüzünü güldüren bir yatırım aracı oldu. Vatandaşlar ise yeni günle birlikte altın fiyatlarını araştırmaya başladı. Peki, çeyrek altın ne kadar kaç lira?

Canlı altın fiyatları | Çeyrek gram altın ne kadar 20 Ekim Perşembe

Gram altın

Alış: 976,00 TL

Satış: 976,22 TL

Çeyrek altın

Alış: 1.620,00 TL

Satış; 1.649,00 TL

Yarım altın

Alış: 3.235,00 TL

Satış: 3.295,00 TL

Cumhuriyet altını

Alış: 6.459,00 TL

Satış: 6.565,00 TL

Reşat altını

Alış: 6.491,47 TL

Satış: 6.597,95 TL

22 Ayar bilezik

Alış: 906,75 TL

Satış: 916,89 TL

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