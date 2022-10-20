Canlı altın fiyatları | Çeyrek gram altın ne kadar 20 Ekim Perşembe
Altın alacak olanlar ve altın yatırımı yapanlar günlük rakamları yakından takip ediyor. Peki, bugün çeyrek altın ne kadar oldu?
Altın son yıllarda yatırımcısının yüzünü güldüren bir yatırım aracı oldu. Vatandaşlar ise yeni günle birlikte altın fiyatlarını araştırmaya başladı. Peki, çeyrek altın ne kadar kaç lira?
Canlı altın fiyatları | Çeyrek gram altın ne kadar 20 Ekim Perşembe
Gram altın
Alış: 976,00 TL
Satış: 976,22 TL
Çeyrek altın
Alış: 1.620,00 TL
Satış; 1.649,00 TL
Yarım altın
Alış: 3.235,00 TL
Satış: 3.295,00 TL
Cumhuriyet altını
Alış: 6.459,00 TL
Satış: 6.565,00 TL
Reşat altını
Alış: 6.491,47 TL
Satış: 6.597,95 TL
22 Ayar bilezik
Alış: 906,75 TL
Satış: 916,89 TL