Çankırı Karatekin Üniversitesi rektörü kim? Harun Çiftçi kimdir?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan; Bartın, Bayburt, Çankırı Karatekin, Iğdır, İbn Haldun ile İzmir Demokrasi Üniversitelerine rektör atadı. Çankırı Karatekin Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Harun Çiftçi getirildi. Peki, Harun Çiftçi kim?

Harun Çiftçi kimdir?

Harun Çiftçi 1975 yılında Elazığ’da dünyaya geldi. Prof. Dr. Harun Çiftçi,1996 yılında Fırat Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Kimya Mühendisliği Bölümünü tamamladı. Organik Kimya Anabilim Dalında Yüksek Lisansını, Analitik Kimya Anabilim Dalında birinci Doktorasını ve Tıbbi Biyokimya Anabilim Dalında ikinci Doktorasını tamamlamıştır.2012 yılında Doçent, 2017 yılında ise Profesör unvanı almıştır.Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Tıp Fakültesi, Temel Tıp Bilimleri Tıbbi Biyokimya Anabilim Dalı Başkanı ve Öğretim Üyesidir. Tıp Fakültesindeki akademik görevlerinin yanında, Avrupa Birliği, TÜBİTAK ve Bölgesel Kalkınma Projelerinde Yürütücü, Koordinatör ve Danışmanlık gibi birçok vazifeyi de ifa etmiştir. Temel ve Uygulamalı Bilimlerdeki uzmanlıkları nedeniyle multidisipliner alanlarda ulusal ve uluslararası çalışmalara önemli katkılar sağlamıştır. Görev yaptığı Üniversitede; Senato Üyeliği, Sağlık Yüksekokul Müdürlüğü, Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü, Bölüm Başkanlığı, Anabilim Dalı Başkanlığı, Yönetim Kurulu Üyelikleri gibi idarecilik vazifelerinin yanında, bölge kalkınmasına fayda sağlayacak faaliyetlerin; eylem ve stratejik planlarının hazırlanmasına, rol model oluşturacak projelerinin belirlemesine direkt katkıda bulunmuştur. Yurtdışındaki üniversitelerde misafir öğretim üyesi olarak ders de veren Rektör ÇİFTÇİ, yine vatan toprakları dışında Yunus Emre Enstitüsü ve Türkiye’deki Yüksek Öğretim Kurumları iş birliği ile düzenlenen toplantılarda ve eğitim etkinliklerinde seminerler düzenlemiştir. Jeotermal enerji kaynaklarının daha etkin ve verimli değerlendirilebilmesi için Mühendislik, Ziraat ve Sağlık alanlarında düzenlenen Jeotermal Enerji Çalıştaylarının Başkanlık vazifelerini yürütmüş, Ticaret ve Sanayi Odalarında, Konya Ovası Projesi Bölgesi Üniversiteler Birliğinde ve Sivil Toplum Kuruluşlarında Sosyal ve Beşerî Kalkınma, Yenilenebilir Enerji, Turizmin Yaygınlaştırılması başlıklı çalışma ve çalıştaylara itina ile katılmıştır.Prof. Dr. Çiftçi, çevre ve su kirliliğinin önlenmesi, insan ve toplum sağlığının korunması, gıda güvenliği, toksikoloji, biyoaktif bileşenler, biyonanoteknoloji, risk değerlendirmeleri, sürdürülebilir kalkınma ve inovatif kimya alanlarında bilimsel çalışmalarını da sürdürmektedir.