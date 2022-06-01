Caner Toygar hasta mı? Caner Toygar hastalığı ne, sağlık durumu nasıl?

Esra Erol'da programında muhabir olarak çalışan Caner Toygar, sağlık durumuna ilişki sosyal medyada bir paylaşımda bulundu. Toygar sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, beyninde bir ktle tespit edildiğini, uzun sürredir baş ağrısı çektiğini ve bu kitlenin durumunu keşif için MR çekileceğini duyurdu.

Caner Toygar hastalığı nedir?

Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Caner Toygar, "Yarın beynimdeki görünen kitle ilaçlı MR çekilecek. Umarım kötü bir şey çıkmaz. Merak edip sorduğunuz için teşekkür ederim. Gece baş ağrılarıyla uyanıp saatlerce ağrıdan duramıyordum MR çekildi ağrı olan bölgede bir sıkıntı görüldü yarın netleşmesi için ilaçlı MR çekilecek umarım kötü bir şey çıkmaz." diyerek sevenlerine desteklerinden dolayı teşekkürlerini belirtti. Caner Toygar'ın sağlık durumu ile ilgili henüz yeni bir açıklama gelmedi.

Caner Toygar kimdir?

Caner Toygar, 1 Ocak 1980 tarihinde Adana'da doğmuştur. 2009 yılında müzik konusunda da atılım yapmış ve "Naber Fıstık" isimli albümü çıkarmıştır. Caner Toygar; Kaynana Semra, Çiçekçi Kız ve Lanetli Anahtar yapımlarında rol almıştır. Son olarak ise Esra Erol'da programında muhabirlik yapmaktadır.