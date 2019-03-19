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Çanakkale şehitleri anısına konser

Maltepe Belediyesi Türk Halk Müziği Korosu, Çanakkale Zaferi’nin 104.

19 Mart 2019 Salı 17:26
Çanakkale şehitleri anısına konser

Maltepe Belediyesi Türk Halk Müziği Korosu, Çanakkale Zaferi’nin 104. yılını ve şehitleri, ’18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü Özel Konseri’ isimli programla andı.


Prof. Dr. Türkan Saylan Kültür Merkezi’nde düzenlenen konser, Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları için bir dakikalık saygı duruşu ile başladı. Vatandaşların büyük ilgi gösterdiği konserde koronun şefliğini Turgay Demir, sanat yönetmenliğini Bülent Yılmaz üstlendi. Konserde, Çanakkale türküleri başta olmak üzere Anadolu’nun farklı bölgelerinden derlenen türküler, solistler ve koro tarafından seslendirildi. Koro, “Hey Onbeşli” ağıdını da dinleyiciler ile paylaştı. Her türkünün bir hikâyesi olduğunu ifade eden program sunucusu Perihan Karakışla, “İşte bunlardan bir tanesi de ‘Hey Onbeşli’ türküsü. 15 yaşındaki fidanların, acıklı ama bir o kadar da gururlu şehadetlerinin gerçek hikâyesi. Aslında bir ağıttır” diye konuştu

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Haber Tarihi: 19 Mart 2019 Salı 17:26
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