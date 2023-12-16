Çalışkan ve İzol Şimşek'i ziyaret etti!

Latif Şimşek’in, Türkiye’nin güzide yayın kuruluşlarından olan Akit Medya’nın gücüne güç katacağını ifade eden Abdullah Çalışkan, Yeni Akit Gazetesi’ni yayın hayatına başladığı günden bu yana takip ettiğini ve abonesi olduğunu söyledi.

Çalışkan, merkezi Ankara’da bulunan Türk Dünyası Parlamenterler Vakfı'nın bütün Türk Cumhuriyetlerinde ve İslam ülkelerinde bilinirliğinin olduğunu belirterek; “Vakıf bünyesinde yüzlerce milletvekili ve siyasetçi, iş insanı ve bilim adamı çalışmalar yapıyor. Amacımız Türkiye Yüzyılı’nda Türkiye’nin parlayan en büyük yıldız olması için elimizden geleni yapmaktır” dedi.

Türk Dünyası Parlamenterler Vakfı bünyesinde, Türk dünyası gençliğine dönük başarılı çalışmalar yapan Gençlik Konseyi Başkanı Ramazan İzol ise; “Kardeş ülkelerdeki Türk gençliğini vakfımızın bünyesinde bir araya getirerek, Türk- İslam bilincinin geliştirilmesini hedefliyoruz” diye konuştu.

İzol, Gençlik Konseyi’ne üniversite öğrencilerinin de büyük ilgi gösterdiğini, şimdiden binlerce üyeye ulaştıklarını ifade etti.