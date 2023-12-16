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Gündem Çalışkan ve İzol Şimşek'i ziyaret etti!
Gündem

Çalışkan ve İzol Şimşek'i ziyaret etti!

Yeniakit Publisher
2023-12-16 19:26:00 -
Çalışkan ve İzol Şimşek'i ziyaret etti!

Türk Dünyası Parlamenterler Vakfı (TDPV) Başkanı Dr. Abdullah Çalışkan ve Gençlik Konseyi Başkanı Ramazan İzol, Akit Medya Ankara Temsilcisi Latif Şimşek'e "hayırlı olsun" ziyaretinde bulundu.

Latif Şimşek’in, Türkiye’nin güzide yayın kuruluşlarından olan Akit Medya’nın gücüne güç katacağını ifade eden Abdullah Çalışkan, Yeni Akit Gazetesi’ni yayın hayatına başladığı günden bu yana takip ettiğini ve abonesi olduğunu söyledi.

Çalışkan, merkezi Ankara’da bulunan Türk Dünyası Parlamenterler Vakfı'nın bütün Türk Cumhuriyetlerinde ve İslam ülkelerinde bilinirliğinin olduğunu belirterek; “Vakıf bünyesinde yüzlerce milletvekili ve siyasetçi, iş insanı ve bilim adamı çalışmalar yapıyor. Amacımız Türkiye Yüzyılı’nda Türkiye’nin parlayan en büyük yıldız olması için elimizden geleni yapmaktır” dedi.

Türk Dünyası Parlamenterler Vakfı bünyesinde, Türk dünyası gençliğine dönük başarılı çalışmalar yapan Gençlik Konseyi Başkanı Ramazan İzol ise; “Kardeş ülkelerdeki Türk gençliğini vakfımızın bünyesinde bir araya getirerek, Türk- İslam bilincinin geliştirilmesini hedefliyoruz” diye konuştu.

İzol, Gençlik Konseyi’ne üniversite öğrencilerinin de büyük ilgi gösterdiğini, şimdiden binlerce üyeye ulaştıklarını ifade etti.

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